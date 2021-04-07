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Подозреваемого в нападении с ножом на двух жителей Петербурга задержали

Подозреваемого в нападении с ножом на двух жителей Петербурга задержали

Мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Санкт-Петербурга и в покушении на убийство его отца, задержан в Карелии, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T21:26

2021-04-07T21:26

2021-04-07T21:26

санкт-петербург

республика карелия

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Санкт-Петербурга и в покушении на убийство его отца, задержан в Карелии, сообщает городское ГСУСК РФ.Ранее сообщалось, что в среду днем около гостиницы на площади Победы в Петербурге неизвестный мужчина нанес удары ножом местному жителю 1959 года рождения и его сыну 1979 года рождения, после чего скрылся. В результате полученных ранений один потерпевший скончался на месте происшествия, а его отец госпитализирован в больницу. Следственные органы по этому факту возбудили уголовное дело.В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

https://ria.ru/20210311/napadenie-1600851278.html

санкт-петербург

республика карелия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, республика карелия, происшествия