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Подозреваемого в нападении с ножом на двух жителей Петербурга задержали
Подозреваемого в нападении с ножом на двух жителей Петербурга задержали
Мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Санкт-Петербурга и в покушении на убийство его отца, задержан в Карелии, сообщает городское ГСУСК РФ. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T21:26
2021-04-07T21:26
санкт-петербург
республика карелия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Санкт-Петербурга и в покушении на убийство его отца, задержан в Карелии, сообщает городское ГСУСК РФ.Ранее сообщалось, что в среду днем около гостиницы на площади Победы в Петербурге неизвестный мужчина нанес удары ножом местному жителю 1959 года рождения и его сыну 1979 года рождения, после чего скрылся. В результате полученных ранений один потерпевший скончался на месте происшествия, а его отец госпитализирован в больницу. Следственные органы по этому факту возбудили уголовное дело.В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.
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санкт-петербург
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санкт-петербург, республика карелия, происшествия

Подозреваемого в нападении с ножом на двух жителей Петербурга задержали

21:26 07.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БогодвидПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Санкт-Петербурга и в покушении на убийство его отца, задержан в Карелии, сообщает городское ГСУСК РФ.
Ранее сообщалось, что в среду днем около гостиницы на площади Победы в Петербурге неизвестный мужчина нанес удары ножом местному жителю 1959 года рождения и его сыну 1979 года рождения, после чего скрылся. В результате полученных ранений один потерпевший скончался на месте происшествия, а его отец госпитализирован в больницу. Следственные органы по этому факту возбудили уголовное дело.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в Республике Карелия задержан 46-летний, ранее судимый мужчина, который в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
11 марта, 21:21
В Подмосковье мужчина с ножом ранил двух человек
 
Санкт-ПетербургРеспублика КарелияПроисшествия
 
 
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