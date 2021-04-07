https://ria.ru/20210407/pitanie-1727118166.html

Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах

Диетолог разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в разговоре с РИА Новости разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах, сообщив,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T03:35

2021-04-07T03:35

2021-04-07T03:35

антонина стародубова

здоровье

москва

общество

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Разрушен миф о "женских" и "мужских" продуктах

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в разговоре с РИА Новости разрушила миф о "женских" и "мужских" продуктах, сообщив, что принципы здорового питания одни.По ее словам, энергетическая ценность рациона должна равняться энерготратам организма. Полученные с пищей калории должны быть полностью израсходованы в течение дня. При этом крайне важно, чтобы рацион питания был разнообразным и обеспечивал организм всеми необходимыми пищевыми веществами - белками, жирами, углеводами, витаминами и минеральными веществами. Кроме того, необходимо соблюдать определенный режим питания."Разумеется, следует учитывать, что потребности в пищевых веществах и энергии зависят от возраста, пола, характера труда, и других факторов. У мужчин потребность в энергии и пищевых веществах в целом выше, чем у женщин, и составляет в среднем около 1800-2000 ккал, а у женщин соответственно 1600-1800 ккал. Но, еще раз хочу повторить, что принципы здорового питания при этом остаются неизменными", - добавила врач.

https://ria.ru/20210406/sladkoe-1604378557.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антонина стародубова, здоровье, москва, общество