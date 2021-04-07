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В Австралии женщина умерла через несколько часов после прививки Pfizer
В Австралии женщина умерла через несколько часов после прививки Pfizer
Пожилая женщина скончалась в Австралии через несколько часов после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:51
2021-04-07T12:51
2021-04-07T12:51
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пожилая женщина скончалась в Австралии через несколько часов после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на местную полицию.Отмечается, что 82-летняя женщина скончалась в доме престарелых в австралийском штате Квинсленд после вакцинации от COVID-19. Пока неясно, как передает телеканал, наступила ли смерть из-за вакцины. Уточняется, что женщина имела проблемы со здоровьем, в том числе заболевание легких.По последним данным, к понедельнику в Австралии было сделано около 855 тысяч прививок вакцинами Pfizer и AstraZeneca.Ранее австралийский регулятор одобрил для использования в стране вакцины фармацевтических компаний AstraZeneca и Pfizer. От последней Австралия получит в 2021 году 20 миллионов доз вакцины.
https://ria.ru/20210401/gruziya-1603823611.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , pfizer, inc., квинсленд, австралия, в мире