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В Австралии женщина умерла через несколько часов после прививки Pfizer

В Австралии женщина умерла через несколько часов после прививки Pfizer

Пожилая женщина скончалась в Австралии через несколько часов после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T12:51

2021-04-07T12:51

2021-04-07T12:51

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

pfizer, inc.

квинсленд

австралия

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Пожилая женщина скончалась в Австралии через несколько часов после прививки от коронавируса вакциной Pfizer, сообщает телеканал Sky News Australia со ссылкой на местную полицию.Отмечается, что 82-летняя женщина скончалась в доме престарелых в австралийском штате Квинсленд после вакцинации от COVID-19. Пока неясно, как передает телеканал, наступила ли смерть из-за вакцины. Уточняется, что женщина имела проблемы со здоровьем, в том числе заболевание легких.По последним данным, к понедельнику в Австралии было сделано около 855 тысяч прививок вакцинами Pfizer и AstraZeneca.Ранее австралийский регулятор одобрил для использования в стране вакцины фармацевтических компаний AstraZeneca и Pfizer. От последней Австралия получит в 2021 году 20 миллионов доз вакцины.

https://ria.ru/20210401/gruziya-1603823611.html

квинсленд

австралия

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2021

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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , pfizer, inc., квинсленд, австралия, в мире