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"Нашествие" песцов в Подмосковье: спасение от убоя обернулось бедой

"Нашествие" песцов в Подмосковье: спасение от убоя обернулось бедой

Зоозащитники в Московской области бьют тревогу. Из разных районов им присылают видео с бегающими возле автомобильных дорог песцами. Это могут быть спасенные в декабре от убоя на дагестанской ферме звери.

2021-04-07T21:38

2021-04-07T21:38

2021-04-07T21:40

московская область (подмосковье)

природа

животные

видео

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Их массово выкупили волонтеры, чтобы не допустить убийства животных, но многие песцы попали в руки к людям, не знающим особенности их содержания. Некоторые звери сбежали. Некоторых выпустили сами хозяева. Прокормить себя фермерские звери не могут, поэтому выбегают к людям.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Нашествие" песцов в Подмосковье: спасение от убоя обернулось бедой Зоозащитники в Московской области бьют тревогу. Из разных районов им присылают видео с бегающими возле автомобильных дорог песцами. Это могут быть спасенные в декабре от убоя на дагестанской ферме звери. Их массово выкупили волонтеры, чтобы не допустить убийства животных, но многие песцы попали в руки к людям, не знающим особенности их содержания. Некоторые звери сбежали. Некоторых выпустили сами хозяева. Прокормить себя фермерские звери не могут, поэтому выбегают к людям. 2021-04-07T21:38 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, московская область (подмосковье), природа, животные, видео