https://ria.ru/20210407/pestsy-1727278976.html
"Нашествие" песцов в Подмосковье: спасение от убоя обернулось бедой
"Нашествие" песцов в Подмосковье: спасение от убоя обернулось бедой
Зоозащитники в Московской области бьют тревогу. Из разных районов им присылают видео с бегающими возле автомобильных дорог песцами. Это могут быть спасенные в декабре от убоя на дагестанской ферме звери.
2021-04-07T21:38
2021-04-07T21:38
2021-04-07T21:40
московская область (подмосковье)
природа
животные
видео
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Их массово выкупили волонтеры, чтобы не допустить убийства животных, но многие песцы попали в руки к людям, не знающим особенности их содержания. Некоторые звери сбежали. Некоторых выпустили сами хозяева. Прокормить себя фермерские звери не могут, поэтому выбегают к людям.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727278461_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c8e9ea7e8bd0336acee829c26ab88115.jpg
"Нашествие" песцов в Подмосковье: спасение от убоя обернулось бедой
Зоозащитники в Московской области бьют тревогу. Из разных районов им присылают видео с бегающими возле автомобильных дорог песцами. Это могут быть спасенные в декабре от убоя на дагестанской ферме звери. Их массово выкупили волонтеры, чтобы не допустить убийства животных, но многие песцы попали в руки к людям, не знающим особенности их содержания. Некоторые звери сбежали. Некоторых выпустили сами хозяева. Прокормить себя фермерские звери не могут, поэтому выбегают к людям.
2021-04-07T21:38
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PT2M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, московская область (подмосковье), природа, животные, видео
"Нашествие" песцов в Подмосковье: спасение от убоя обернулось бедой
21:38 07.04.2021 (обновлено: 21:40 07.04.2021)
Зоозащитники в Московской области бьют тревогу. Из разных районов им присылают видео с бегающими возле автомобильных дорог песцами. Это могут быть спасенные в декабре от убоя на дагестанской ферме звери.