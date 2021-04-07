https://ria.ru/20210407/peregovory-1727134262.html
В Иране оценили перспективы переговоров по ядерной сделке
В Иране оценили перспективы переговоров по ядерной сделке
Если США покажут свою честность, мы сможем провести переговоры по ядерной сделке в формате 4+1, заявил президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T10:10
2021-04-07T10:10
2021-04-07T10:10
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
хасан роухани
вена
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152639/98/1526399859_0:0:3022:1699_1920x0_80_0_0_ac48aaa333cf3b3ac591c39b805103bc.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Если США покажут свою честность, мы сможем провести переговоры по ядерной сделке в формате 4+1, заявил президент Ирана Хасан Роухани."Я открыл новую страницу международных отношений состоявшимся вчера заседанием, если США покажут свою честность, то мы можем вести переговоры в формате 4+1", - сказал Роухани на заседании правительства.Президент Ирана также добавил, что после заседания по СВПД в Вене, которое прошло во вторник, начался новый этап в международных отношениях и в истории ядерной сделки.
https://ria.ru/20210406/iran-1727087198.html
вена
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/152639/98/1526399859_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_682fd7930287ec55506bfa91a4a59b89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, вена, иран, сша, в мире