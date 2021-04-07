https://ria.ru/20210407/peregovory-1727134262.html

В Иране оценили перспективы переговоров по ядерной сделке

В Иране оценили перспективы переговоров по ядерной сделке

Если США покажут свою честность, мы сможем провести переговоры по ядерной сделке в формате 4+1, заявил президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T10:10

2021-04-07T10:10

2021-04-07T10:10

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

хасан роухани

вена

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Если США покажут свою честность, мы сможем провести переговоры по ядерной сделке в формате 4+1, заявил президент Ирана Хасан Роухани."Я открыл новую страницу международных отношений состоявшимся вчера заседанием, если США покажут свою честность, то мы можем вести переговоры в формате 4+1", - сказал Роухани на заседании правительства.Президент Ирана также добавил, что после заседания по СВПД в Вене, которое прошло во вторник, начался новый этап в международных отношениях и в истории ядерной сделки.

https://ria.ru/20210406/iran-1727087198.html

вена

иран

сша

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2021

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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), хасан роухани, вена, иран, сша, в мире