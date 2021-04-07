Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Благовещения
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкБожественная литургия в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, отметив, что поклонение ей – "важнейшая часть духовной жизни".
В Русской православной церкви 7 апреля встречают Благовещение – один из 12 главных церковных праздников. Он основан в память о том, как, согласно преданию, архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Патриарх Кирилл совершил в среду праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, после которого по традиции выпустил голубей.
"Прославляя Царицу небесную, мы должны мысленно проникать и в ее человеческую жизнь. По жизни своей, исполненной многих тягот забот, переживаний, скорбей, пройдя все испытания и скорби, была достойна того, чтобы и по своей человеческой природе по своему характеру, образу мысли и жизни войти в Небесное царство превыше ангелов и архангелов", - сказал патриарх Кирилл.
Он отметил, что поклонение Богородице – "важнейшая часть духовной жизни" и только к ней и Богу верующие обращаются с призывом "спаси нас". "Еще раз всех с праздником, мои дорогие! Молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы да будет хранимо Отечество наше, град Москва, Церковь наша и каждый, кто с верой и любовью обращает свою молитву ко Пресвятой Богородице. С праздником!" - заключил патриарх Кирилл.