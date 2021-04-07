https://ria.ru/20210407/patriarkh-kirill-pozdravil-veruyuschikh-s-prazdnikom-blagovescheniya-1727201057.html

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Благовещения

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Благовещения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, отметив, что поклонение ей – "важнейшая часть духовной РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:06

2021-04-07T15:06

2021-04-07T15:06

религия и мировоззрение

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

москва

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы, отметив, что поклонение ей – "важнейшая часть духовной жизни".В Русской православной церкви 7 апреля встречают Благовещение – один из 12 главных церковных праздников. Он основан в память о том, как, согласно преданию, архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о грядущем рождении Иисуса Христа. Патриарх Кирилл совершил в среду праздничное богослужение в храме Христа Спасителя, после которого по традиции выпустил голубей.Он отметил, что поклонение Богородице – "важнейшая часть духовной жизни" и только к ней и Богу верующие обращаются с призывом "спаси нас". "Еще раз всех с праздником, мои дорогие! Молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы да будет хранимо Отечество наше, град Москва, Церковь наша и каждый, кто с верой и любовью обращает свою молитву ко Пресвятой Богородице. С праздником!" - заключил патриарх Кирилл.

https://ria.ru/20210407/golubi-1727179145.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, москва