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В МВД рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян
В МВД рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян
Россиянам не придется менять паспорта в случае принятия закона об изменении последней страницы документа, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T02:36
2021-04-07T11:20
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
паспорт
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россиянам не придется менять паспорта в случае принятия закона об изменении последней страницы документа, сообщили РИА Новости в МВД.В конце марта ведомство подготовило законопроект, который предусматривает внесение дополнений в текст памятки на последней, 20-й странице паспорта. Сейчас там говорится о том, что паспорт — это основной документ гражданина и что россияне обязаны владеть им с 14 лет; по желанию туда можно внести отметки о группе крови и резус-факторе. Кроме того, указывается причина, по которой паспорт признается недействительным, напоминается о необходимости бережно хранить документ и о запрете на его изъятие (кроме предусмотренных законом случаев), а также определяются сроки действия: россияне должны получать паспорт в 14, 20 и 45 лет.МВД планирует дополнить эти положения напоминанием о том, что владелец паспорта ставит личную подпись на второй странице, указанием условий, при которых паспорт подлежит замене, а также пунктом о том, что у гражданина есть 30 дней для подачи документов на получение или замену паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет. При этом паспорт будет считаться действительным на срок его замены: в течение 30 дней после 20- и 45-летия.
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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, паспорт, общество

В МВД рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян

02:36 07.04.2021 (обновлено: 11:20 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках паспорт РФ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россиянам не придется менять паспорта в случае принятия закона об изменении последней страницы документа, сообщили РИА Новости в МВД.
В конце марта ведомство подготовило законопроект, который предусматривает внесение дополнений в текст памятки на последней, 20-й странице паспорта.
Сейчас там говорится о том, что паспорт — это основной документ гражданина и что россияне обязаны владеть им с 14 лет; по желанию туда можно внести отметки о группе крови и резус-факторе. Кроме того, указывается причина, по которой паспорт признается недействительным, напоминается о необходимости бережно хранить документ и о запрете на его изъятие (кроме предусмотренных законом случаев), а также определяются сроки действия: россияне должны получать паспорт в 14, 20 и 45 лет.
МВД планирует дополнить эти положения напоминанием о том, что владелец паспорта ставит личную подпись на второй странице, указанием условий, при которых паспорт подлежит замене, а также пунктом о том, что у гражданина есть 30 дней для подачи документов на получение или замену паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет.
При этом паспорт будет считаться действительным на срок его замены: в течение 30 дней после 20- и 45-летия.
Образец электронного паспорта - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 19:46
В МВД назвали условия выдачи россиянам электронных паспортов
 
РоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МосквапаспортОбщество
 
 
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