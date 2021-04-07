https://ria.ru/20210407/pasport-1727117375.html

В МВД рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян

В МВД рассказали о возможных изменениях в паспортах россиян

Россиянам не придется менять паспорта в случае принятия закона об изменении последней страницы документа, сообщили РИА Новости в МВД. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T02:36

2021-04-07T02:36

2021-04-07T11:20

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

москва

паспорт

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Россиянам не придется менять паспорта в случае принятия закона об изменении последней страницы документа, сообщили РИА Новости в МВД.В конце марта ведомство подготовило законопроект, который предусматривает внесение дополнений в текст памятки на последней, 20-й странице паспорта. Сейчас там говорится о том, что паспорт — это основной документ гражданина и что россияне обязаны владеть им с 14 лет; по желанию туда можно внести отметки о группе крови и резус-факторе. Кроме того, указывается причина, по которой паспорт признается недействительным, напоминается о необходимости бережно хранить документ и о запрете на его изъятие (кроме предусмотренных законом случаев), а также определяются сроки действия: россияне должны получать паспорт в 14, 20 и 45 лет.МВД планирует дополнить эти положения напоминанием о том, что владелец паспорта ставит личную подпись на второй странице, указанием условий, при которых паспорт подлежит замене, а также пунктом о том, что у гражданина есть 30 дней для подачи документов на получение или замену паспорта по достижении 14, 20 и 45 лет. При этом паспорт будет считаться действительным на срок его замены: в течение 30 дней после 20- и 45-летия.

https://ria.ru/20210405/pasport-1604355156.html

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россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, паспорт, общество