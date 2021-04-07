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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210407/pashkova-1727173567.html
Умерла народная артистка России Ольга Пашкова
Умерла народная артистка России Ольга Пашкова
Народная артистка России, актриса Малого театра Ольга Пашкова умерла 7 апреля на 56-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:23
2021-04-07T23:20
культура
россия
высшее театральное училище имени щепкина
малый театр
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Народная артистка России, актриса Малого театра Ольга Пашкова умерла 7 апреля на 56-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Она добавила, что театр выражает глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы.Время и место прощания будут объявлены позже, уточнила собеседница агентства.Ольга Пашкова родилась 2 января 1966 года. В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина (курс Юрия Соломина) и была приглашена в труппу Малого театра, где сыграла несколько десятков ролей, в частности в постановках "Мещанин во дворянстве", "Убийство Гонзаго", "Из воспоминаний идеалиста" и многих других. В 2006 году ей присвоили звание народной артистки. Также на ее счету роли в фильмах "Оно", "Бесы" и "Сказ про Федота-стрельца".
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россия, высшее театральное училище имени щепкина, малый театр, общество

Умерла народная артистка России Ольга Пашкова

13:23 07.04.2021 (обновлено: 23:20 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОльга Пашкова
Ольга Пашкова - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Народная артистка России, актриса Малого театра Ольга Пашкова умерла 7 апреля на 56-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

"В Малом театре горе — скончалась народная артистка России Ольга Леонидовна Пашкова. Коллектив театра глубоко скорбит, нет слов, чтобы выразить боль утраты", — сказала пресс-атташе театра.

Ольга Пашкова - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Вчера, 14:54Культура
Названа причина смерти Ольги Пашковой
Она добавила, что театр выражает глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы.
Время и место прощания будут объявлены позже, уточнила собеседница агентства.
Ольга Пашкова родилась 2 января 1966 года. В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина (курс Юрия Соломина) и была приглашена в труппу Малого театра, где сыграла несколько десятков ролей, в частности в постановках "Мещанин во дворянстве", "Убийство Гонзаго", "Из воспоминаний идеалиста" и многих других. В 2006 году ей присвоили звание народной артистки. Также на ее счету роли в фильмах "Оно", "Бесы" и "Сказ про Федота-стрельца".
 
КультураРоссияВысшее театральное училище имени ЩепкинаМалый театрОбщество
 
 
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