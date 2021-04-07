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Умерла народная артистка России Ольга Пашкова
Умерла народная артистка России Ольга Пашкова
Народная артистка России, актриса Малого театра Ольга Пашкова умерла 7 апреля на 56-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:23
2021-04-07T13:23
2021-04-07T23:20
культура
россия
высшее театральное училище имени щепкина
малый театр
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Народная артистка России, актриса Малого театра Ольга Пашкова умерла 7 апреля на 56-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Она добавила, что театр выражает глубочайшие соболезнования родным и близким актрисы.Время и место прощания будут объявлены позже, уточнила собеседница агентства.Ольга Пашкова родилась 2 января 1966 года. В 1987 году окончила Высшее театральное училище имени Щепкина (курс Юрия Соломина) и была приглашена в труппу Малого театра, где сыграла несколько десятков ролей, в частности в постановках "Мещанин во дворянстве", "Убийство Гонзаго", "Из воспоминаний идеалиста" и многих других. В 2006 году ей присвоили звание народной артистки. Также на ее счету роли в фильмах "Оно", "Бесы" и "Сказ про Федота-стрельца".
https://ria.ru/20210407/prichina-1727196780.html
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россия, высшее театральное училище имени щепкина, малый театр, общество