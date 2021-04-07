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Пашинян назвал встречу с Путиным результативной
Пашинян назвал встречу с Путиным результативной
Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективными состоявшиеся переговоры с Владимиром Путиным. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T21:45
2021-04-07T23:50
россия
никол пашинян
владимир путин
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективными состоявшиеся переговоры с Владимиром Путиным.На встрече с представителями армянских юристов Москвы глава правительства отметил, что разговор с российским лидером продолжался три с половиной часа, они обсудили "все вопросы и детали нашей повестки".Армянский премьер уточнил, что никаких документов по итогам встречи с Путиным подписано не было, но они обсудили ряд соглашений, в том числе реализацию уже подписанных.Он напомнил, что существующие соглашения в сфере безопасности касаются в частности армяно-российской совместной группировки войск и единой региональной системы ПВО.По словам Пашиняна, одним из важнейших вопросов на встрече стало реформирование Вооруженных сил Армении при содействии российских коллег.Он добавил, что был затронут вопрос возвращения пленных после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе."Мы обсудили, какие результаты (по открытию коммуникаций. — Прим. ред.) у нас есть, по каким направлениям должны двигаться, где есть полностью совпадающие позиции и где мы должны работать над сближением позиций", — заключил Пашинян.
https://ria.ru/20210406/armeniya-1727027525.html
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россия, никол пашинян, владимир путин, армения, в мире

Пашинян назвал встречу с Путиным результативной

21:45 07.04.2021 (обновлено: 23:50 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЕРЕВАН, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень эффективными состоявшиеся переговоры с Владимиром Путиным.
На встрече с представителями армянских юристов Москвы глава правительства отметил, что разговор с российским лидером продолжался три с половиной часа, они обсудили "все вопросы и детали нашей повестки".

"Могу сказать, что с президентом России налажены очень открытые отношения и особенно за последние месяцы эти отношения по своему характеру стали более непосредственными", — добавил Пашинян, видео выступления выложили на его странице в Facebook.

Армянский премьер уточнил, что никаких документов по итогам встречи с Путиным подписано не было, но они обсудили ряд соглашений, в том числе реализацию уже подписанных.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 17:00
Никол Пашинян: отношения с РФ были и будут одним из приоритетов Армении
Он напомнил, что существующие соглашения в сфере безопасности касаются в частности армяно-российской совместной группировки войск и единой региональной системы ПВО.
По словам Пашиняна, одним из важнейших вопросов на встрече стало реформирование Вооруженных сил Армении при содействии российских коллег.
Он добавил, что был затронут вопрос возвращения пленных после вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
"Мы обсудили, какие результаты (по открытию коммуникаций. — Прим. ред.) у нас есть, по каким направлениям должны двигаться, где есть полностью совпадающие позиции и где мы должны работать над сближением позиций", — заключил Пашинян.
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