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Пашинян предложил Путину обсудить строительство новой АЭС в Армении
Пашинян предложил Путину обсудить строительство новой АЭС в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом переговоров с Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить строительство в Армении новой атомной... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:05
2021-04-07T16:05
2021-04-07T17:35
россия
никол пашинян
владимир путин
армения
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом переговоров с Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить строительство в Армении новой атомной электростанции с участием России.Сейчас в республике работает АЭС в районе города Мецамор. Два ее энергоблока остановили после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. В 1995 году второй энергоблок вновь ввели в эксплуатацию на фоне энергетического кризиса.В мае 2018 года гендиректор Армянской АЭС Мовсес Варданян сообщил РИА Новости, что идет поиск приемлемого проекта энергоблока средней мощности, предпочтительно с реактором российского проекта ВВЭР, поскольку персонал станции имеет богатый опыт эксплуатации именно таких энергоблоков.
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россия, никол пашинян, владимир путин, армения
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
перед началом переговоров с Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить строительство в Армении
новой атомной электростанции с участием России
.
Сейчас в республике работает АЭС в районе города Мецамор. Два ее энергоблока остановили после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. В 1995 году второй энергоблок вновь ввели в эксплуатацию на фоне энергетического кризиса.
В мае 2018 года гендиректор Армянской АЭС Мовсес Варданян сообщил РИА Новости, что идет поиск приемлемого проекта энергоблока средней мощности, предпочтительно с реактором российского проекта ВВЭР, поскольку персонал станции имеет богатый опыт эксплуатации именно таких энергоблоков.