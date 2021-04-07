https://ria.ru/20210407/pashinyan-1727220586.html

Пашинян предложил Путину обсудить строительство новой АЭС в Армении

Пашинян предложил Путину обсудить строительство новой АЭС в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом переговоров с Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить строительство в Армении новой атомной... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:05

2021-04-07T16:05

2021-04-07T17:35

россия

никол пашинян

владимир путин

армения

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед началом переговоров с Владимиром Путиным заявил, что намерен обсудить строительство в Армении новой атомной электростанции с участием России.Сейчас в республике работает АЭС в районе города Мецамор. Два ее энергоблока остановили после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. В 1995 году второй энергоблок вновь ввели в эксплуатацию на фоне энергетического кризиса.В мае 2018 года гендиректор Армянской АЭС Мовсес Варданян сообщил РИА Новости, что идет поиск приемлемого проекта энергоблока средней мощности, предпочтительно с реактором российского проекта ВВЭР, поскольку персонал станции имеет богатый опыт эксплуатации именно таких энергоблоков.

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2021

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россия, никол пашинян, владимир путин, армения