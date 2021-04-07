Лавров допустил участие Евросоюза в Большом евразийском партнерстве
05:27 07.04.2021 (обновлено: 09:11 07.04.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Большое евразийское партнерство открыто для Евросоюза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International.
"Продвижению объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Участие в нем открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза", — сказал он.
По словам министра, осуществление этой инициативы не только укрепит позитивную взаимосвязанность и повысит конкурентоспособность всех участников, но и поможет в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности.
Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2016 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.