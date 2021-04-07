https://ria.ru/20210407/partnerstvo-1727120197.html

Лавров допустил участие Евросоюза в Большом евразийском партнерстве

Лавров допустил участие Евросоюза в Большом евразийском партнерстве

Большое евразийское партнерство открыто для Евросоюза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T05:27

2021-04-07T05:27

2021-04-07T09:11

россия

евразия

сергей лавров

брюссель

евросоюз

москва

политика

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Большое евразийское партнерство открыто для Евросоюза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International.По словам министра, осуществление этой инициативы не только укрепит позитивную взаимосвязанность и повысит конкурентоспособность всех участников, но и поможет в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности.Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в усилении взаимодействия с пакистанскими, индийскими и другими партнерами в Евразии из-за наличия общих интересов: обеспечения безопасности и повышения качества жизни.Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2016 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.

https://ria.ru/20210401/otnosheniya-1603817655.html

россия

евразия

брюссель

москва

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россия, евразия, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, политика