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Лавров допустил участие Евросоюза в Большом евразийском партнерстве
Лавров допустил участие Евросоюза в Большом евразийском партнерстве
Большое евразийское партнерство открыто для Евросоюза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T05:27
2021-04-07T09:11
россия
евразия
сергей лавров
брюссель
евросоюз
москва
политика
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Большое евразийское партнерство открыто для Евросоюза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International.По словам министра, осуществление этой инициативы не только укрепит позитивную взаимосвязанность и повысит конкурентоспособность всех участников, но и поможет в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности.Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в усилении взаимодействия с пакистанскими, индийскими и другими партнерами в Евразии из-за наличия общих интересов: обеспечения безопасности и повышения качества жизни.Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2016 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.
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россия, евразия, сергей лавров, брюссель, евросоюз, москва, политика

Лавров допустил участие Евросоюза в Большом евразийском партнерстве

05:27 07.04.2021 (обновлено: 09:11 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Большое евразийское партнерство открыто для Евросоюза, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью пакистанскому изданию News International.

"Продвижению объединительной повестки дня служит инициатива президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнерства. Участие в нем открыто для всех государств континента, включая членов ЕАЭС, ШОС, АСЕАН, а также, в случае заинтересованности, Евросоюза", — сказал он.

По словам министра, осуществление этой инициативы не только укрепит позитивную взаимосвязанность и повысит конкурентоспособность всех участников, но и поможет в построении общеконтинентального пространства мира и стабильности.
Лавров подчеркнул, что Россия заинтересована в усилении взаимодействия с пакистанскими, индийскими и другими партнерами в Евразии из-за наличия общих интересов: обеспечения безопасности и повышения качества жизни.
Путин выступил с идеей создания Большого евразийского партнерства в 2016 году. По его словам, стать участниками партнерства могут страны ЕАЭС, государства, с которыми у России сложились тесные отношения: Китай, Индия, Пакистан, Иран и страны СНГ, а также другие государства и объединения.
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