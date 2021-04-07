https://ria.ru/20210407/pandemiya-1727218356.html
Мурашко оценил вероятность завершения пандемии к осени
Мурашко оценил вероятность завершения пандемии к осени
Обнадеживающие факторы для создания популяционного иммунитета к коронавирусу за весну-лето в России есть, заявил РИА Новости министр здравоохранения России... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:00
2021-04-07T16:00
2021-04-07T16:05
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
распространение коронавируса
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обнадеживающие факторы для создания популяционного иммунитета к коронавирусу за весну-лето в России есть, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопрос, закончится ли эпидемия коронавируса к осени."Наша задача создать популяционный иммунитет за весну-лето. Все обнадеживающие факторы на сегодня имеются",- сказал Мурашко.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что без учета уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет, планируется привить 68,6 миллиона человек, то есть 60% населения.
https://ria.ru/20210401/kovivak-1603801426.html
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, михаил мурашко