https://ria.ru/20210407/pandemiya-1727218356.html

Мурашко оценил вероятность завершения пандемии к осени

Мурашко оценил вероятность завершения пандемии к осени

Обнадеживающие факторы для создания популяционного иммунитета к коронавирусу за весну-лето в России есть, заявил РИА Новости министр здравоохранения России... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:00

2021-04-07T16:00

2021-04-07T16:05

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

распространение коронавируса

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Обнадеживающие факторы для создания популяционного иммунитета к коронавирусу за весну-лето в России есть, заявил РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко, отвечая на вопрос, закончится ли эпидемия коронавируса к осени."Наша задача создать популяционный иммунитет за весну-лето. Все обнадеживающие факторы на сегодня имеются",- сказал Мурашко.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что без учета уже переболевших и граждан в возрасте до 18 лет, планируется привить 68,6 миллиона человек, то есть 60% населения.

https://ria.ru/20210401/kovivak-1603801426.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, михаил мурашко