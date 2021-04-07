https://ria.ru/20210407/ovoschi-1727264835.html

Картофель и морковь продолжили дорожать

Картофель и морковь продолжили дорожать

Картофель и морковь в России с 30 марта по 5 апреля продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, в свою очередь огурцы и... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T19:15

2021-04-07T19:15

2021-04-07T19:15

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Картофель и морковь в России с 30 марта по 5 апреля продолжили дорожать, хотя и несколько более медленными темпами, чем неделей ранее, в свою очередь огурцы и помидоры вновь подешевели, следует из данных Росстата."Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. В то же время подорожали: морковь - на 2,8%, картофель - на 2,5%, капуста белокочанная - на 2%, лук - на 1,5%. Цены на помидоры снизились на 2,2%, огурцы - на 2%, яблоки - на 0,1%", - говорится в сообщении статистического ведомства.Неделей ранее, с 23 по 29 марта, картофель вырос в цене на 2,6%, морковь - на 3,1%. Репчатый лук тогда подорожал на 1,5%, белокочанная капуста - на 1,8%, яблоки - на 0,2%, огурцы подешевели на 5,4%, томаты - на 2%. В целом плодоовощная продукция на предыдущей неделе в среднем стала дешевле на 0,2%.В свою очередь с 30 марта по 5 апреля выросли цены на маргарин (на 0,6%), баранину, печенье (на 0,5%), говядину, шоколадные конфеты (на 0,4%), полукопченую и варено-копченую колбасу, сосиски, сардельки, молоко (на 0,2%), вареную колбасу, мороженую рыбу, сливочное масло, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, водку, соль, обеды в столовых, кафе, закусочных (на 0,1%).Цены на мясные консервы для детского питания снизились на 0,3%, сметану - на 0,2%, жирный творог - на 0,1%. Цены на свинину, мясные консервы, сухие молочные смеси для детского питания, сычужные сыры, черный чай и карамель не изменились."Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 2,1%, в том числе в 35 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,9%, в 34 субъектах - на 2-4%, в 12 субъектах - на 4,1-7,9%", - говорится в сообщении статистического ведомства. В четырех регионах цены не изменились. Неделей ранее, с 23 по 29 марта, яйца подорожали на 1,3%. Рост цен к 5 апреля с начала года составил 9%.Мясо кур в России подорожало на 0,4% против 0,5% неделей ранее, в том числе в 42 регионах - на 0,1-1%, в 13 - на 1,1-4,8%. В 12 регионах цены не изменились, в 18 - снизились на 0,1-1,9%. С начала года к 5 апреля куриное мясо подорожало на 14,6%.В свою очередь, цены на сахар за отчетный период выросли на 0,5%, как и неделей ранее. В 31 регионе стоимость повысилась на 0,1-0,7%, в 18 субъектах - на 0,8-1,4%, в 11- на 1,5-5,3%. В 13 регионах цены не изменились, в 12 - снизились на 0,1-0,8%. По состоянию на 5 апреля цены на сахар находятся на том же уровне, что и в конце декабря."Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,5%. В 44 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-1%, в 13 субъектах - на 1,1-3%", - добавляет Росстат. В 14 регионах цены не изменились, еще в 14 они снизились на 0,1-2%. С 23 по 29 марта масло подорожало на 0,4%, рост цен с начала года составил 1,8%.Пшеничная мука с 30 марта по 5 апреля выросла в цене на 0,2%, тогда как неделей ранее рост цен составлял 0,6%. Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки на отчетной неделе подорожал на 0,3% (против 0,1% неделей ранее), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта - на 0,2% (как и неделей ранее), вермишель - на 0,3% (против 0,2%).Цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов повысились на 0,3% (как и на предыдущей неделе). Рис подорожал на 0,1% (с 23 по 29 марта он вырос в цене на 0,3%), гречневая крупа - на 0,7% (против 0,3%), цены на пшено снизились на 0,4% (за предыдущий период - на 0,1%).

https://ria.ru/20210407/regulirovanie-1727176950.html

https://ria.ru/20210406/ovoschi-1727092240.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика