https://ria.ru/20210407/otravlenie-1727122879.html
На Сахалине трех подростков госпитализировали из-за отравления лекарством
На Сахалине трех подростков госпитализировали из-за отравления лекарством
Троих подростков на Сахалине госпитализировали в среду после того, как им стало плохо на уроке, предположительно, они отравились лекарством, сообщили РИА... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T07:30
2021-04-07T07:30
2021-04-07T07:30
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южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апр - РИА Новости. Троих подростков на Сахалине госпитализировали в среду после того, как им стало плохо на уроке, предположительно, они отравились лекарством, сообщили РИА Новости в областном минздраве.Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку данных об отравлении учеников школы №1."В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также дается оценка деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
https://ria.ru/20210330/otravlenie-1603458399.html
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россия, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апр - РИА Новости. Троих подростков на Сахалине госпитализировали в среду после того, как им стало плохо на уроке, предположительно, они отравились лекарством, сообщили РИА Новости в областном минздраве.
"В детскую областную больницу госпитализированы трое детей 13 лет. Подростки доставлены в больницу после ухудшения состояния во время уроков в одной из школ Южно-Сахалинска. Представители руководства образовательного учреждения незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи. По результатам осмотра было принято решение о госпитализации. В лечебном учреждении проведен осмотр пациентов, проводятся все необходимые лечебные мероприятия. Предварительно, причиной ухудшения состояния стало отравление лекарственным средством. Состояние подростков стабилизировано, угроз жизни нет", - рассказали в министерстве.
Прокуратура Южно-Сахалинска
организовала проверку данных об отравлении учеников школы №1.
"В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также дается оценка деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.