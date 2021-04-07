https://ria.ru/20210407/otravlenie-1727122879.html

На Сахалине трех подростков госпитализировали из-за отравления лекарством

На Сахалине трех подростков госпитализировали из-за отравления лекарством

Троих подростков на Сахалине госпитализировали в среду после того, как им стало плохо на уроке, предположительно, они отравились лекарством, сообщили РИА... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T07:30

2021-04-07T07:30

2021-04-07T07:30

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 апр - РИА Новости. Троих подростков на Сахалине госпитализировали в среду после того, как им стало плохо на уроке, предположительно, они отравились лекарством, сообщили РИА Новости в областном минздраве.Прокуратура Южно-Сахалинска организовала проверку данных об отравлении учеников школы №1."В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также дается оценка деятельности органов профилактики по работе с несовершеннолетними. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.

https://ria.ru/20210330/otravlenie-1603458399.html

россия

южно-сахалинск

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия