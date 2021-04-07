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В Иркутске обнаружили свалку человеческих останков
В Иркутске обнаружили свалку человеческих останков
Жители Иркутска обнаружили свалку частей тел на территории промышленной базы, сообщают "Вести — Иркутск". РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:37
2021-04-07T09:44
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
иркутск
происшествия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жители Иркутска обнаружили свалку частей тел на территории промышленной базы, сообщают "Вести — Иркутск".Жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске стали замечать лужи крови рядом с привозимыми каждые два дня контейнерами и обратились в полицию.Как выяснил телеканал, несколько местных медучреждений свозят в этот район "медицинские отходы класса Б" (ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций), которые складывают в стоящие рядом контейнеры. Затем их должны отправлять для утилизации в специальную печь. Перевозку осуществляет специализированная компания.Отмечается, что такие отходы могут быть разносчиками различных заболеваний, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.В сюжете указывается, что Роспотребнадзор не получал жалоб на компанию-утилизатора, но в ведомстве пообещали начать проверку. Прокуратура Ленинского района Иркутска также взяла дело под свой контроль.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), иркутск, происшествия

В Иркутске обнаружили свалку человеческих останков

09:37 07.04.2021 (обновлено: 09:44 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Жители Иркутска обнаружили свалку частей тел на территории промышленной базы, сообщают "Вести — Иркутск".
Жители микрорайона Ново-Ленино в Иркутске стали замечать лужи крови рядом с привозимыми каждые два дня контейнерами и обратились в полицию.
Как выяснил телеканал, несколько местных медучреждений свозят в этот район "медицинские отходы класса Б" (ампутированные руки и ноги, органы и ткани, удаленные после операций), которые складывают в стоящие рядом контейнеры. Затем их должны отправлять для утилизации в специальную печь. Перевозку осуществляет специализированная компания.
Отмечается, что такие отходы могут быть разносчиками различных заболеваний, поэтому на месте их сжигания должны быть санитарная зона и холодильное оборудование.
В сюжете указывается, что Роспотребнадзор не получал жалоб на компанию-утилизатора, но в ведомстве пообещали начать проверку. Прокуратура Ленинского района Иркутска также взяла дело под свой контроль.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 10:59
В подвале дома в Гатчине нашли расчлененные останки в пакетах
 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ИркутскПроисшествия
 
 
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