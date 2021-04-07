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Запятая лишняя. Буйнов пошутил над ошибкой Меладзе
Запятая лишняя. Буйнов пошутил над ошибкой Меладзе
Певец Александр Буйнов пошутил над своим коллегой Валерием Меладзе из-за пунктуационной ошибки. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T03:05
2021-04-07T03:05
2021-04-07T04:57
грузия
шоубиз
россия
валерий меладзе
александр буйнов
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Запятая лишняя. Буйнов высмеял ошибку Меладзе
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Певец Александр Буйнов пошутил над своим коллегой Валерием Меладзе из-за пунктуационной ошибки.Меладзе выложил пост в Instagram о членстве в жюри конкурса вокалистов "Яны Мон".Однако одна из поклонниц певца обратила его внимание на неправильно поставленный знак препинания.Меладзе ответил ей, что это вышло случайно, после чего исправил подпись в публикации.Сейчас она выглядит так: "На днях я был членом жюри конкурса вокалистов "Яны Мон", проходившего в Уфе. Моей строгости хватило ненадолго".Но над ошибкой певца дружески пошутил Буйнов.Однако Меладзе не стал ничего ему отвечать.
https://radiosputnik.ria.ru/20201122/meladze-1585756682.html
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грузия, россия, валерий меладзе, александр буйнов