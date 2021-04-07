https://ria.ru/20210407/osago-1727119218.html

ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО

ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО

Генеральная прокуратура России инициировала проверку страховых компаний после обращения депутата Госдумы Александра Старовойтова, в котором он рассказал о... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T04:37

2021-04-07T04:37

2021-04-07T04:37

осаго

александр старовойтов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

госдума рф

генеральная прокуратура рф

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602286041_0:0:3197:1799_1920x0_80_0_0_2c350ade655aabbb3be7f9ade3d06bf0.jpg

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура России инициировала проверку страховых компаний после обращения депутата Госдумы Александра Старовойтова, в котором он рассказал о жалобах таксистов на невозможность оформить полис ОСАГО, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.Ранее "Известия" сообщили, что депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить работу страховщиков такси. В статье указывалось, что, по данным парламентария, таксопарки и водители не могут застраховать машины, если указывают, что оформляют ОСАГО для коммерческих перевозок, — сайты компаний выдают всевозможные сбои при вводе данных. Однако если заявитель указывает, что хочет застраховать автомобиль в личных целях, то проблем не возникает. Сами страховщики подобные проблемы отрицают.Как пояснили РИА Новости в Генпрокуратуре, соответствующее обращение депутата в ведомство поступило. В нем, уточняют в ведомстве, Старовойтов просит провести проверку "по проблемам, связанным с невозможностью для представителей таксомоторного рынка заключать договоры страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и по иным вопросам"."По данному обращению организована проверка, которая в настоящее время не завершена", - говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос агентства.

https://ria.ru/20210316/osago-1601400656.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

осаго, александр старовойтов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, москва, общество