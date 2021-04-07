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ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО
Генеральная прокуратура России инициировала проверку страховых компаний после обращения депутата Госдумы Александра Старовойтова, в котором он рассказал о... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T04:37
2021-04-07T04:37
осаго
александр старовойтов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
госдума рф
генеральная прокуратура рф
москва
общество
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура России инициировала проверку страховых компаний после обращения депутата Госдумы Александра Старовойтова, в котором он рассказал о жалобах таксистов на невозможность оформить полис ОСАГО, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.Ранее "Известия" сообщили, что депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить работу страховщиков такси. В статье указывалось, что, по данным парламентария, таксопарки и водители не могут застраховать машины, если указывают, что оформляют ОСАГО для коммерческих перевозок, — сайты компаний выдают всевозможные сбои при вводе данных. Однако если заявитель указывает, что хочет застраховать автомобиль в личных целях, то проблем не возникает. Сами страховщики подобные проблемы отрицают.Как пояснили РИА Новости в Генпрокуратуре, соответствующее обращение депутата в ведомство поступило. В нем, уточняют в ведомстве, Старовойтов просит провести проверку "по проблемам, связанным с невозможностью для представителей таксомоторного рынка заключать договоры страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и по иным вопросам"."По данному обращению организована проверка, которая в настоящее время не завершена", - говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос агентства.
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осаго, александр старовойтов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), госдума рф, генеральная прокуратура рф, москва, общество

ГП проверит страховщиков из-за жалоб таксистов на проблемы с ОСАГО

04:37 07.04.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка
Рублевые купюры разного достоинства и вычислительная машинка - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Генеральная прокуратура России инициировала проверку страховых компаний после обращения депутата Госдумы Александра Старовойтова, в котором он рассказал о жалобах таксистов на невозможность оформить полис ОСАГО, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее "Известия" сообщили, что депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов обратился в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить работу страховщиков такси. В статье указывалось, что, по данным парламентария, таксопарки и водители не могут застраховать машины, если указывают, что оформляют ОСАГО для коммерческих перевозок, — сайты компаний выдают всевозможные сбои при вводе данных. Однако если заявитель указывает, что хочет застраховать автомобиль в личных целях, то проблем не возникает. Сами страховщики подобные проблемы отрицают.
Как пояснили РИА Новости в Генпрокуратуре, соответствующее обращение депутата в ведомство поступило. В нем, уточняют в ведомстве, Старовойтов просит провести проверку "по проблемам, связанным с невозможностью для представителей таксомоторного рынка заключать договоры страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и по иным вопросам".
"По данному обращению организована проверка, которая в настоящее время не завершена", - говорится в ответе Генпрокуратуры РФ на запрос агентства.
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ОСАГОАлександр СтаровойтовФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Госдума РФГенеральная прокуратура РФМоскваОбщество
 
 
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