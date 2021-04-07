В Совфеде оценили работу российских онкологов
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила четкую работу российской онкологической службы, которая в условиях новых вызовов продолжает полноценно помогать пациентам.
В среду в Москве открылся внеочередной XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии имени Трапезникова. Карелова в своем приветствии к участникам мероприятия отметила, что за 25 лет Съезд зарекомендовал себя как эффективная площадка для объединения специалистов стран СНГ и Евразии в области онкологии, радиологии, лучевой терапии, хирургии и других смежных областей. Она также выделила "четкую работу российской онкологической службы, которая в условиях новых вызовов продолжает в полном объеме оказывать медицинскую помощь пациентам по профилю "онкология".
Сенатор также подчеркнула, что Совет Федерации уделяет особое внимание борьбе с онкологией и активно работает вместе с профессиональным сообществом и общественными организациями.
"Мы поддерживаем строительство новых онкологических центров, отработку инновационных технологий и реализацию масштабных акций по охране здоровья граждан", - сказала она.
Вице-спикер СФ также напомнила о проводимой под эгидой палаты регионов акции "Онкопатруль", которая имеет большое научно-образовательное и прикладное значение на различных уровнях. Кроме того, она пожелала участникам Съезда плодотворной работы и успехов в дальнейшем совершенствовании онкологической помощи.
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