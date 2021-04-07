https://ria.ru/20210407/onkologi-1727257141.html

В Совфеде оценили работу российских онкологов

В Совфеде оценили работу российских онкологов

Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила четкую работу российской онкологической службы, которая в условиях новых вызовов продолжает полноценно помогать... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:36

2021-04-07T18:36

2021-04-07T18:36

галина карелова

евразия

здоровье

совет федерации рф

снг

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила четкую работу российской онкологической службы, которая в условиях новых вызовов продолжает полноценно помогать пациентам.В среду в Москве открылся внеочередной XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии имени Трапезникова. Карелова в своем приветствии к участникам мероприятия отметила, что за 25 лет Съезд зарекомендовал себя как эффективная площадка для объединения специалистов стран СНГ и Евразии в области онкологии, радиологии, лучевой терапии, хирургии и других смежных областей. Она также выделила "четкую работу российской онкологической службы, которая в условиях новых вызовов продолжает в полном объеме оказывать медицинскую помощь пациентам по профилю "онкология".Сенатор также подчеркнула, что Совет Федерации уделяет особое внимание борьбе с онкологией и активно работает вместе с профессиональным сообществом и общественными организациями.Вице-спикер СФ также напомнила о проводимой под эгидой палаты регионов акции "Онкопатруль", которая имеет большое научно-образовательное и прикладное значение на различных уровнях. Кроме того, она пожелала участникам Съезда плодотворной работы и успехов в дальнейшем совершенствовании онкологической помощи.

https://ria.ru/20210405/rak-1604318649.html

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галина карелова, евразия, здоровье, совет федерации рф, снг, общество