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В Совфеде оценили работу российских онкологов
В Совфеде оценили работу российских онкологов
Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила четкую работу российской онкологической службы, которая в условиях новых вызовов продолжает полноценно помогать... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:36
2021-04-07T18:36
галина карелова
евразия
здоровье
совет федерации рф
снг
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила четкую работу российской онкологической службы, которая в условиях новых вызовов продолжает полноценно помогать пациентам.В среду в Москве открылся внеочередной XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии имени Трапезникова. Карелова в своем приветствии к участникам мероприятия отметила, что за 25 лет Съезд зарекомендовал себя как эффективная площадка для объединения специалистов стран СНГ и Евразии в области онкологии, радиологии, лучевой терапии, хирургии и других смежных областей. Она также выделила "четкую работу российской онкологической службы, которая в условиях новых вызовов продолжает в полном объеме оказывать медицинскую помощь пациентам по профилю "онкология".Сенатор также подчеркнула, что Совет Федерации уделяет особое внимание борьбе с онкологией и активно работает вместе с профессиональным сообществом и общественными организациями.Вице-спикер СФ также напомнила о проводимой под эгидой палаты регионов акции "Онкопатруль", которая имеет большое научно-образовательное и прикладное значение на различных уровнях. Кроме того, она пожелала участникам Съезда плодотворной работы и успехов в дальнейшем совершенствовании онкологической помощи.
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галина карелова, евразия, здоровье, совет федерации рф, снг, общество

В Совфеде оценили работу российских онкологов

18:36 07.04.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова
Заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Галина Карелова отметила четкую работу российской онкологической службы, которая в условиях новых вызовов продолжает полноценно помогать пациентам.
В среду в Москве открылся внеочередной XII Съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии имени Трапезникова. Карелова в своем приветствии к участникам мероприятия отметила, что за 25 лет Съезд зарекомендовал себя как эффективная площадка для объединения специалистов стран СНГ и Евразии в области онкологии, радиологии, лучевой терапии, хирургии и других смежных областей. Она также выделила "четкую работу российской онкологической службы, которая в условиях новых вызовов продолжает в полном объеме оказывать медицинскую помощь пациентам по профилю "онкология".
Сенатор также подчеркнула, что Совет Федерации уделяет особое внимание борьбе с онкологией и активно работает вместе с профессиональным сообществом и общественными организациями.

"Мы поддерживаем строительство новых онкологических центров, отработку инновационных технологий и реализацию масштабных акций по охране здоровья граждан", - сказала она.

Вице-спикер СФ также напомнила о проводимой под эгидой палаты регионов акции "Онкопатруль", которая имеет большое научно-образовательное и прикладное значение на различных уровнях. Кроме того, она пожелала участникам Съезда плодотворной работы и успехов в дальнейшем совершенствовании онкологической помощи.
Андрей Каприн во время онлайн-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 16:25
Онколог оценил заболеваемость и смертность от рака в России
 
Галина КареловаЕвразияЗдоровьеСовет Федерации РФСНГОбщество
 
 
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