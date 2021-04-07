https://ria.ru/20210407/ogon-1727151590.html
Жительница Подмосковья объяснила, почему готовила еду на Вечном огне
Жительница Подмосковья объяснила, почему готовила еду на Вечном огне
Женщина, готовившая еду на Вечном огне в подмосковном Пушкино, объяснила свой поступок тем, что не привыкла питаться в ресторанах. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:49
2021-04-07T11:49
2021-04-07T12:45
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красноармейск
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Женщина, готовившая еду на Вечном огне в подмосковном Пушкино, объяснила свой поступок тем, что не привыкла питаться в ресторанах.О задержании жительницы соседнего Красноармейска 1956 года рождения полиция сообщила накануне вечером, возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"."А что я делала? Привыкли питаться не в ресторане", - сказала женщина на видео, опубликованном ГУМВД по Московской области.На вопрос, готовила ли она еду на Вечном огне, женщина не ответила, заметив, что ей "нужна горячая еда" и что ее приучили, что у человека должен быть завтрак, обед и ужин.
https://ria.ru/20210405/ogon-1604281354.html
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“Мне нужна горячая еда!” - женщина объяснила, почему готовила яичницу на Вечном огне
Женщина, готовившая еду на Вечном огне в подмосковном Пушкино, объяснила свой поступок тем, что не привыкла питаться в ресторанах. О задержании жительницы соседнего Красноармейска 1956 года рождения полиция сообщила накануне вечером, 6 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
2021-04-07T11:49
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россия, гумвд по московской области, красноармейск, пушкино, происшествия