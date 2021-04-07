https://ria.ru/20210407/obstrel-1727289832.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле

В ДНР обвинили украинских силовиков в минометном обстреле

Украинские силовики в течение среды выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 21 мину, сказал журналистам представитель ДНР в... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T23:59

2021-04-07T23:59

2021-04-07T23:59

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ДОНЕЦК, 7 апр - РИА Новости. Украинские силовики в течение среды выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики 21 мину, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Сегодня с 18.15 до 20.05 (мск) вооруженные формирования Украины трижды открывали огонь по окраинам и пригороду Донецка. Всего за указанный период была выпущена 21 мина калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире