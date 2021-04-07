https://ria.ru/20210407/obstrel-1727236129.html
В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле населенного пункта
В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле населенного пункта
Украинские силовики обстреляли из миномета район подконтрольного Луганской народной республике села Логвиново, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:05
2021-04-07T17:05
2021-04-07T17:34
яков осадчий
сцкк
луганская народная республика
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украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета район подконтрольного Луганской народной республике села Логвиново, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.По его словам, для обстрела использовались 120-миллиметровые орудия.Он уточнил, что о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков в оперативном порядке сообщили представителям Киева в СЦКК.Также Осадчий добавил, что ВСУ продолжают мешать работе представителей ОБСЕ, в частности, глушит сигналы управления и навигации беспилотников миссии. По его словам, цель таких действий — скрыть от международных наблюдателей технику и вооружение, размещенные у линии соприкосновения вопреки минским договоренностям. Он отметил, что украинские войска развернули станции радиоэлектронной борьбы вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Выскрива, Золотое и Орехово.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
https://ria.ru/20210407/donbass-1727229967.html
https://ria.ru/20210407/donbass-1727157434.html
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яков осадчий, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире