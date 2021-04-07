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В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле населенного пункта
В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле населенного пункта
Украинские силовики обстреляли из миномета район подконтрольного Луганской народной республике села Логвиново, заявил на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:05
2021-04-07T17:34
яков осадчий
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета район подконтрольного Луганской народной республике села Логвиново, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.По его словам, для обстрела использовались 120-миллиметровые орудия.Он уточнил, что о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков в оперативном порядке сообщили представителям Киева в СЦКК.Также Осадчий добавил, что ВСУ продолжают мешать работе представителей ОБСЕ, в частности, глушит сигналы управления и навигации беспилотников миссии. По его словам, цель таких действий — скрыть от международных наблюдателей технику и вооружение, размещенные у линии соприкосновения вопреки минским договоренностям. Он отметил, что украинские войска развернули станции радиоэлектронной борьбы вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Выскрива, Золотое и Орехово.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
https://ria.ru/20210407/donbass-1727229967.html
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яков осадчий, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире

В ЛНР обвинили украинских силовиков в обстреле населенного пункта

17:05 07.04.2021 (обновлено: 17:34 07.04.2021)
 
© AFP 2021 / StringerУкраинские военные в Луганской области
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© AFP 2021 / Stringer
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ЛУГАНСК, 7 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета район подконтрольного Луганской народной республике села Логвиново, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По его словам, для обстрела использовались 120-миллиметровые орудия.
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке диверсий в Донбассе
Он уточнил, что о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков в оперативном порядке сообщили представителям Киева в СЦКК.
Также Осадчий добавил, что ВСУ продолжают мешать работе представителей ОБСЕ, в частности, глушит сигналы управления и навигации беспилотников миссии. По его словам, цель таких действий — скрыть от международных наблюдателей технику и вооружение, размещенные у линии соприкосновения вопреки минским договоренностям. Он отметил, что украинские войска развернули станции радиоэлектронной борьбы вблизи подконтрольных Киеву населенных пунктов Выскрива, Золотое и Орехово.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек.
Ситуация обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
Украинский военнослужащий на боевых позициях на линии разделения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
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