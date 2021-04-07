В селе Сытомино построят два спортивных объекта
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апр - РИА Новости. Спортзал и ледовый корт (каток) построят до конца 2021 года в селе Сытомино Сургутского района ХМАО, в котором проживает чуть более одной тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.
"Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и ледовый каток со спортивной площадкой появятся в центре (села - ред.) Сытомино в этом году", - заявили в пресс-службе.
Село, население которого едва превышает одну тысячу человек, в среду посетил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он проверил участок, где планируется возведение двух новых спортивных объектов.
"Здесь будет хоккейный корт крытый, дальше - спортивный комплекс многофункциональный с универсальным покрытием. Чуть дальше появится молодежная резиденция в отдельном здании. Приятно удивлен внешним обликом зданий в проектах. Очень современное, где-то даже футуристическое", - пояснил он журналистам.
По словам Трубецкого, на строительство спортивного комплекса планируется направить около 50 миллионов рублей из районного бюджета. В администрации Сургутского района уточнили, что ледовый корт обойдется бюджету в 25 миллионов рублей.