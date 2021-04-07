https://ria.ru/20210407/obekt-1727197591.html

В селе Сытомино построят два спортивных объекта

В селе Сытомино построят два спортивных объекта

Спортзал и ледовый корт (каток) построят до конца 2021 года в селе Сытомино Сургутского района ХМАО, в котором проживает чуть более одной тысячи человек,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:56

2021-04-07T14:56

2021-04-07T14:56

тюменская область

сургутский район

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апр - РИА Новости. Спортзал и ледовый корт (каток) построят до конца 2021 года в селе Сытомино Сургутского района ХМАО, в котором проживает чуть более одной тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.Село, население которого едва превышает одну тысячу человек, в среду посетил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он проверил участок, где планируется возведение двух новых спортивных объектов.По словам Трубецкого, на строительство спортивного комплекса планируется направить около 50 миллионов рублей из районного бюджета. В администрации Сургутского района уточнили, что ледовый корт обойдется бюджету в 25 миллионов рублей.

https://ria.ru/20210405/treschina-1604250741.html

сургутский район

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2021

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сургутский район, общество