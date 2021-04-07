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Тюменская область
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В селе Сытомино построят два спортивных объекта
В селе Сытомино построят два спортивных объекта
Спортзал и ледовый корт (каток) построят до конца 2021 года в селе Сытомино Сургутского района ХМАО, в котором проживает чуть более одной тысячи человек,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:56
2021-04-07T14:56
тюменская область
сургутский район
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апр - РИА Новости. Спортзал и ледовый корт (каток) построят до конца 2021 года в селе Сытомино Сургутского района ХМАО, в котором проживает чуть более одной тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.Село, население которого едва превышает одну тысячу человек, в среду посетил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он проверил участок, где планируется возведение двух новых спортивных объектов.По словам Трубецкого, на строительство спортивного комплекса планируется направить около 50 миллионов рублей из районного бюджета. В администрации Сургутского района уточнили, что ледовый корт обойдется бюджету в 25 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210405/treschina-1604250741.html
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сургутский район, общество

В селе Сытомино построят два спортивных объекта

14:56 07.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 апр - РИА Новости. Спортзал и ледовый корт (каток) построят до конца 2021 года в селе Сытомино Сургутского района ХМАО, в котором проживает чуть более одной тысячи человек, сообщили журналистам в пресс-службе районной администрации.
"Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и ледовый каток со спортивной площадкой появятся в центре (села - ред.) Сытомино в этом году", - заявили в пресс-службе.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 11:06
В ХМАО проверяют данные о трещине на недавно построенной трассе
Село, население которого едва превышает одну тысячу человек, в среду посетил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. Он проверил участок, где планируется возведение двух новых спортивных объектов.
"Здесь будет хоккейный корт крытый, дальше - спортивный комплекс многофункциональный с универсальным покрытием. Чуть дальше появится молодежная резиденция в отдельном здании. Приятно удивлен внешним обликом зданий в проектах. Очень современное, где-то даже футуристическое", - пояснил он журналистам.
По словам Трубецкого, на строительство спортивного комплекса планируется направить около 50 миллионов рублей из районного бюджета. В администрации Сургутского района уточнили, что ледовый корт обойдется бюджету в 25 миллионов рублей.
 
Тюменская областьСургутский районОбщество
 
 
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