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Жители Киргизии заметили загадочную вспышку в небе
Жители Киргизии заметили загадочную вспышку в небе
Яркую вспышку в небе заметили жители Киргизии, возможно, от падения метеорита, сообщили РИА Новости очевидцы события. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:48
2021-04-07T11:48
2021-04-07T12:19
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БИШКЕК, 7 апр - РИА Новости. Яркую вспышку в небе заметили жители Киргизии, возможно, от падения метеорита, сообщили РИА Новости очевидцы события.По их словам, накануне примерно в 23.00 (20.00 мск) в небе к западу от столицы появился резко снижающийся горящий объект, озаривший весь небосвод яркой вспышкой. При этом, никаких звуков слышно не было. Падение объекта наблюдали жители Бишкека и Чуйской области республики. Точной информации, был ли это метеорит, комета или элемент какого-то спутника, пока нет."Мы уточняем информацию, что это было. По предварительным данным, никаких разрушений на территории Кыргызстана нет", - сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС страны.
https://ria.ru/20190929/1559249958.html
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Яркая вспышка в небе над Бишкеком
Яркую вспышку в небе заметили жители Бишкека и Чуйской области Киргизии, возможно, от падения метеорита. В небе к западу от столицы появился резко снижающийся горящий объект, озаривший весь небосвод яркой вспышкой.
2021-04-07T11:48
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космос - риа наука, бишкек, киргизия, в мире