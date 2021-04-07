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Жители Киргизии заметили загадочную вспышку в небе

Жители Киргизии заметили загадочную вспышку в небе

Яркую вспышку в небе заметили жители Киргизии, возможно, от падения метеорита, сообщили РИА Новости очевидцы события. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:48

2021-04-07T11:48

2021-04-07T12:19

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бишкек

киргизия

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БИШКЕК, 7 апр - РИА Новости. Яркую вспышку в небе заметили жители Киргизии, возможно, от падения метеорита, сообщили РИА Новости очевидцы события.По их словам, накануне примерно в 23.00 (20.00 мск) в небе к западу от столицы появился резко снижающийся горящий объект, озаривший весь небосвод яркой вспышкой. При этом, никаких звуков слышно не было. Падение объекта наблюдали жители Бишкека и Чуйской области республики. Точной информации, был ли это метеорит, комета или элемент какого-то спутника, пока нет."Мы уточняем информацию, что это было. По предварительным данным, никаких разрушений на территории Кыргызстана нет", - сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС страны.

https://ria.ru/20190929/1559249958.html

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2021

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Яркая вспышка в небе над Бишкеком Яркую вспышку в небе заметили жители Бишкека и Чуйской области Киргизии, возможно, от падения метеорита. В небе к западу от столицы появился резко снижающийся горящий объект, озаривший весь небосвод яркой вспышкой. 2021-04-07T11:48 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, бишкек, киргизия, в мире