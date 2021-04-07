https://ria.ru/20210407/navalnyy-1727190717.html

В МИД Германии обеспокоились здоровьем Навального

В МИД Германии обеспокоились здоровьем Навального

Власти Германии обеспокоены состоянием здоровья Алексея Навального после его сообщений об ухудшении здоровья, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:26

2021-04-07T14:26

2021-04-07T14:26

россия

кристофер бургер

бруно лепру

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

европейский суд по правам человека

владимир путин

москва

омск

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БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Власти Германии обеспокоены состоянием здоровья Алексея Навального после его сообщений об ухудшении здоровья, заявил на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.Навальный ранее сообщил в своем Instagram, что объявил голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". Его адвокат Ольга Михайлова после посещения колонии заявила РИА Новости, что у ее подзащитного болят нога и спина. Во ФСИН по результатам обследования назвали состояние здоровья Навального удовлетворительным и стабильным, отметив также, что он получает в колонии всю необходимую медицинскую помощь."Сообщения об ухудшении состояния Навального вызывают большую обеспокоенность в правительстве ФРГ. Навальный семь месяцев назад был отравлен в России химическим оружием, сейчас он противоправно, в противоречии с решение Европейского суда по правам человека, помещен в исправительную колонию", - заявил Бургер, отвечая на вопрос о ситуации с Навальным.ЕСПЧ 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу "Ив Роше". Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве это назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству."Наши ожидания ясны: Навальный должен быть отпущен", - добавил Бургер, отказавшись от оценок условий содержания осужденного.Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное - у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html

https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

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