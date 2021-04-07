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МИД обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море
МИД обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море
Вооруженные силы НАТО наращивают активность на Украине и в Черном море в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 08.04.2021
2021-04-07T18:10
2021-04-08T01:31
мария захарова
донецкая народная республика
денис пушилин
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черное море
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вооруженные силы НАТО наращивают активность на Украине и в Черном море в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения."На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса", — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.В частности, существенно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств."Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами", — добавила Захарова.Обстановка в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
https://ria.ru/20210407/signal-1727240008.html
https://ria.ru/20210406/ukraina-1727093241.html
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мария захарова, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, оон, в мире, россия, черное море, нато, украина

МИД обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море

18:10 07.04.2021 (обновлено: 01:31 08.04.2021)
 
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Вооруженные силы НАТО наращивают активность на Украине и в Черном море в непосредственной близости от российских границ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения в Донбассе новые силы и вооружения.
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"На 2021 год запланировано проведение семи совместных учений на украинской территории с различными странами альянса", — говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
В частности, существенно активизировалась разведывательная деятельность иностранных государств на Украине вдоль границ с Россией и линии соприкосновения в Донбассе с использованием летательных аппаратов и радиоэлектронных средств.
"Продолжаются финансовая и материально-логистическая поддержка украинских вооруженных сил со стороны стран НАТО, поставки летальных вооружений, обучение украинских военнослужащих западными инструкторами", — добавила Захарова.
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Обстановка в Донбассе обострилась в феврале этого года: произошло покушение на комбата народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что Киев готовит масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые войска. В марте главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак назвал этот сценарий возможным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что сейчас в зоне конфликта начинаются перестрелки, решения о которых принимаются на месте украинскими полевыми командирами без санкции вышестоящего руководства.
 
Мария ЗахароваДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийООНВ миреРоссияЧерное мореНАТОУкраина
 
 
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