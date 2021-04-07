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Вице-премьер Украины отверг обвинения в подготовке наступления в Донбассе
Вице-премьер Украины отверг обвинения в подготовке наступления в Донбассе
Заявления о наступлении Киева в Донбассе являются "накручиванием ситуации", Украина идет политико-дипломатическим путем, заявил вице-премьер, министр по... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:25
2021-04-07T16:45
россия
алексей резников
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир зеленский
оон
донбасс
киев
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КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Заявления о наступлении Киева в Донбассе являются "накручиванием ситуации", Украина идет политико-дипломатическим путем, заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР также сообщали о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово"."Они же накручивают ситуацию и на оккупированных территориях, мол, Украина пойдет в наступление. Пытаются таким образом мобилизовать "боевой дух" в окопах. Хотя на самом деле мы идем политико-дипломатическим путем к освобождению наших людей и наших территорий", - сказал Резников в интервью интернет-изданию texty.org.ua, опубликованному в среду.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
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россия, алексей резников, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир зеленский, оон, донбасс, киев, украина, в мире

Вице-премьер Украины отверг обвинения в подготовке наступления в Донбассе

16:25 07.04.2021 (обновлено: 16:45 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Батурин
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КИЕВ, 7 апр - РИА Новости. Заявления о наступлении Киева в Донбассе являются "накручиванием ситуации", Украина идет политико-дипломатическим путем, заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР также сообщали о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".
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"Они же накручивают ситуацию и на оккупированных территориях, мол, Украина пойдет в наступление. Пытаются таким образом мобилизовать "боевой дух" в окопах. Хотя на самом деле мы идем политико-дипломатическим путем к освобождению наших людей и наших территорий", - сказал Резников в интервью интернет-изданию texty.org.ua, опубликованному в среду.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияАлексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир ЗеленскийООНДонбассКиевУкраинаВ мире
 
 
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