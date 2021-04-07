Вице-премьер Украины отверг обвинения в подготовке наступления в Донбассе
16:25 07.04.2021 (обновлено: 16:45 07.04.2021)
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкУказатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР также сообщали о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".
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"Они же накручивают ситуацию и на оккупированных территориях, мол, Украина пойдет в наступление. Пытаются таким образом мобилизовать "боевой дух" в окопах. Хотя на самом деле мы идем политико-дипломатическим путем к освобождению наших людей и наших территорий", - сказал Резников в интервью интернет-изданию texty.org.ua, опубликованному в среду.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.