https://ria.ru/20210407/nasilie-1727227609.html

В Москве двух мальчиков изнасиловали в заброшенном доме

В Москве двух мальчиков изнасиловали в заброшенном доме

Москвича задержали по подозрению в изнасиловании двух мальчиков в заброшенном здании в Южном Бутове, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T16:29

2021-04-07T16:29

2021-04-07T16:29

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москвича задержали по подозрению в изнасиловании двух мальчиков в заброшенном здании в Южном Бутове, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что все произошло в районе Южное Бутово, мальчикам 13 и 14 лет.Подозреваемого, 48-летнего уроженца Москвы, задержали в районе 23 часов того же дня. Возбуждены уголовные дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера.

https://ria.ru/20210326/strim-1603001523.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия