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В Москве двух мальчиков изнасиловали в заброшенном доме
В Москве двух мальчиков изнасиловали в заброшенном доме
Москвича задержали по подозрению в изнасиловании двух мальчиков в заброшенном здании в Южном Бутове, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T16:29
2021-04-07T16:29
2021-04-07T16:29
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москвича задержали по подозрению в изнасиловании двух мальчиков в заброшенном здании в Южном Бутове, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он уточнил, что все произошло в районе Южное Бутово, мальчикам 13 и 14 лет.Подозреваемого, 48-летнего уроженца Москвы, задержали в районе 23 часов того же дня. Возбуждены уголовные дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера.
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москва, происшествия
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Москвича задержали по подозрению в изнасиловании двух мальчиков в заброшенном здании в Южном Бутове, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В полицию 6 апреля сообщили, что неизвестный мужчина, предложив двум несовершеннолетним помочь донести пакеты до дома, уговорил их пройти в заброшенное здание на Старонародной улице в Москве
. Там он применил к ним действия сексуального характера, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что все произошло в районе Южное Бутово, мальчикам 13 и 14 лет.
Подозреваемого, 48-летнего уроженца Москвы, задержали в районе 23 часов того же дня. Возбуждены уголовные дела по статьям о насильственных действиях сексуального характера.