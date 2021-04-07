https://ria.ru/20210407/mvf-1727247616.html

МВФ оценил влияние политики в области вакцинации на мировой ВВП

МВФ оценил влияние политики в области вакцинации на мировой ВВП

Наращивание производства и распространения вакцин против коронавируса, способствующее ускорению преодоления кризиса в области здравоохранения, может увеличить... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T17:51

2021-04-07T17:51

2021-04-07T17:51

коронавирус covid-19

кристалина георгиева

мвф

сша

в мире

экономика

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наращивание производства и распространения вакцин против коронавируса, способствующее ускорению преодоления кризиса в области здравоохранения, может увеличить мировой ВВП почти на 9 триллионов долларов к 2025 году, сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.Согласно данным, указанным на сайте МВФ, объем мирового ВВП на апрель 2021 года составляет 93,86 триллиона долларов.Глава МВФ напомнила, что во вторник фонд повысил прогноз по росту мировой экономики в текущем году до 6%. В этой связи она отметила, что перспективы мировой экономики улучшаются благодаря вакцинам и дополнительной поддержке, особенно в США. Все это дополняет исключительные и скоординированные действия, предпринятые в мире за последний год, подчеркнула Георгиева.

https://ria.ru/20210330/ekonomika-1603509097.html

сша

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коронавирус covid-19, кристалина георгиева, мвф, сша, в мире, экономика