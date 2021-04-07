МВФ оценил влияние политики в области вакцинации на мировой ВВП
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наращивание производства и распространения вакцин против коронавируса, способствующее ускорению преодоления кризиса в области здравоохранения, может увеличить мировой ВВП почти на 9 триллионов долларов к 2025 году, сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
"Политика в области вакцинации - это экономическая политика. Ускорение прогресса в преодолении кризиса в области здравоохранения может увеличить мировой ВВП к 2025 году почти на 9 триллионов долларов, но это окно возможностей быстро закрывается. Ученые сделали нам вакцины в рекордно короткие сроки - теперь правительства должны проявить такую же оперативность и сотрудничество, чтобы обеспечить вакцинами всех и везде", - заявила Георгиева на ежегодных весенних встречах МВФ и Всемирного банка.
Согласно данным, указанным на сайте МВФ, объем мирового ВВП на апрель 2021 года составляет 93,86 триллиона долларов.
Глава МВФ напомнила, что во вторник фонд повысил прогноз по росту мировой экономики в текущем году до 6%. В этой связи она отметила, что перспективы мировой экономики улучшаются благодаря вакцинам и дополнительной поддержке, особенно в США. Все это дополняет исключительные и скоординированные действия, предпринятые в мире за последний год, подчеркнула Георгиева.
30 марта, 18:12МВФ улучшит прогноз роста мировой экономики на 2021 год