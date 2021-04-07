Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/mvf-1727247616.html
МВФ оценил влияние политики в области вакцинации на мировой ВВП
МВФ оценил влияние политики в области вакцинации на мировой ВВП
Наращивание производства и распространения вакцин против коронавируса, способствующее ускорению преодоления кризиса в области здравоохранения, может увеличить... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:51
2021-04-07T17:51
коронавирус covid-19
кристалина георгиева
мвф
сша
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наращивание производства и распространения вакцин против коронавируса, способствующее ускорению преодоления кризиса в области здравоохранения, может увеличить мировой ВВП почти на 9 триллионов долларов к 2025 году, сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.Согласно данным, указанным на сайте МВФ, объем мирового ВВП на апрель 2021 года составляет 93,86 триллиона долларов.Глава МВФ напомнила, что во вторник фонд повысил прогноз по росту мировой экономики в текущем году до 6%. В этой связи она отметила, что перспективы мировой экономики улучшаются благодаря вакцинам и дополнительной поддержке, особенно в США. Все это дополняет исключительные и скоординированные действия, предпринятые в мире за последний год, подчеркнула Георгиева.
https://ria.ru/20210330/ekonomika-1603509097.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, кристалина георгиева, мвф, сша, в мире, экономика

МВФ оценил влияние политики в области вакцинации на мировой ВВП

17:51 07.04.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наращивание производства и распространения вакцин против коронавируса, способствующее ускорению преодоления кризиса в области здравоохранения, может увеличить мировой ВВП почти на 9 триллионов долларов к 2025 году, сказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

"Политика в области вакцинации - это экономическая политика. Ускорение прогресса в преодолении кризиса в области здравоохранения может увеличить мировой ВВП к 2025 году почти на 9 триллионов долларов, но это окно возможностей быстро закрывается. Ученые сделали нам вакцины в рекордно короткие сроки - теперь правительства должны проявить такую же оперативность и сотрудничество, чтобы обеспечить вакцинами всех и везде", - заявила Георгиева на ежегодных весенних встречах МВФ и Всемирного банка.

Согласно данным, указанным на сайте МВФ, объем мирового ВВП на апрель 2021 года составляет 93,86 триллиона долларов.
Глава МВФ напомнила, что во вторник фонд повысил прогноз по росту мировой экономики в текущем году до 6%. В этой связи она отметила, что перспективы мировой экономики улучшаются благодаря вакцинам и дополнительной поддержке, особенно в США. Все это дополняет исключительные и скоординированные действия, предпринятые в мире за последний год, подчеркнула Георгиева.
Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
30 марта, 18:12
МВФ улучшит прогноз роста мировой экономики на 2021 год
 
Коронавирус COVID-19Кристалина ГеоргиеваМВФСШАВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Глава Якутии поручил помочь пострадавшим при пожаре в селе Чапаево
04:29В Приморье проверят, применял ли директор детсада силу к ребенку
04:12Диетолог назвал российский суперфуд
04:10В МЭБ оценили необходимость прививать собак и кошек от COVID-19
03:53На юго-западе Москвы полиция и Росгвардия преследуют лихача
03:50Педиатр предупредил о риске рака у подростков с вредными привычками
03:42Страны Запада обсудили "рост военной деятельности России" близ Украины
03:34В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности
03:31Умер американский актер, известный по роли в сериале "Твин Пикс"
03:21Диетолог рассказала, чем опасен избыток сахара и трансжиров в организме
03:17Россия в 2021 году отправит в США последние ракетные двигатели РД-180
03:12В "Векторе" заявили о возможности ревакцинации с помощью "ЭпиВакКороны"
02:49Кравчук заявил о готовности застрелить "парашютистов с флагами России"
02:41На севере Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,2
02:12Названы признаки хозяев, у которых опасно покупать жилье
02:11В Роспотребнадзоре назвали условие отмены масок в офисах
01:59В воинской части в Дагестане загорелся танк
01:51При пожаре в доме в якутском селе Чапаево погибли мать и двое детей
01:27Глава Евросовета разочаровался исходом инцидента со стульями в Анкаре
01:22Финансист рассказал, когда нужно возвращаться в депозиты
Лента новостейМолния