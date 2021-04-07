https://ria.ru/20210407/moskva-1727256227.html
Москвичей предупредили о дожде, сильном ветре и мокром снеге в четверг
Москвичей предупредили о дожде, сильном ветре и мокром снеге в четверг
Спасатели предупредили о дожде, мокром снеге и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве со второй половины ночи в среду и в течение дня в четверг,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T18:30
2021-04-07T18:30
2021-04-07T18:30
погода
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, мокром снеге и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве со второй половины ночи в среду и в течение дня в четверг, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.Добавляется, что на некоторых участках дорог может быть гололедица.МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений - и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
https://ria.ru/20210407/vesna-1727120478.html
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погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество