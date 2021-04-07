https://ria.ru/20210407/moskva-1727256227.html

Москвичей предупредили о дожде, сильном ветре и мокром снеге в четверг

Москвичей предупредили о дожде, сильном ветре и мокром снеге в четверг

Спасатели предупредили о дожде, мокром снеге и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве со второй половины ночи в среду и в течение дня в четверг,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:30

2021-04-07T18:30

2021-04-07T18:30

погода

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570468680_0:125:2617:1597_1920x0_80_0_0_fcef4c15b293d544239ade423d1d899d.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, мокром снеге и ветре с порывами до 18 метров в секунду в Москве со второй половины ночи в среду и в течение дня в четверг, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.Добавляется, что на некоторых участках дорог может быть гололедица.МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений - и парковаться вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а при движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.

https://ria.ru/20210407/vesna-1727120478.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество