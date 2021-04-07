https://ria.ru/20210407/monitoring-1727202275.html

ООО "ТСК" разработало цифровой налоговый мониторинг для "РусГидро"

ООО "ТСК" разработало цифровой налоговый мониторинг для "РусГидро"

Компания "Техносерв Консалтинг" разработала систему налогового мониторинга для одного из крупнейших российских энергетических холдингов ПАО "РусГидро". РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:10

2021-04-07T15:10

2021-04-07T15:31

пресс-релизы

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МОСКВА, 7 апр — Пресс-служба "Техносерв Консалтинг". Компания "Техносерв Консалтинг" разработала систему налогового мониторинга для одного из крупнейших российских энергетических холдингов ПАО "РусГидро". Новый удаленный режим взаимодействия с Федеральной налоговой службой России позволит сократить расходы на налоговое администрирование, оптимизировать отчетность и минимизировать риски.Главное преимущество цифрового мониторинга – организация прямого информационного взаимодействия ФНС России и налогоплательщика с возможностью запроса-ответа мотивированного мнения как со стороны ФНС России, так и ПАО "РусГидро", обмена документами и выгрузки детализированной отчетности о работе с системой. Система, созданная на базе ERP-решений, предоставляет сотрудникам ФНС России онлайн-доступ к показателям налоговой отчетности "РусГидро". Решение обеспечивает полную детализацию информации, на платформе доступно все, вплоть до копий первичных документов и регистров бухгалтерского и налогового учета. Внедрение системы налогового мониторинга позволит "РусГидро" повысить налоговую прозрачность и снизить операционные расходы, автоматизировать учетные программы, сократить период проверки бухгалтерской отчетности с 5 лет до 1 года и 9 месяцев, чего требует российское законодательство (п. 5 ст. 105 26 НК РФ), а также уменьшить количество запрашиваемых документов и время на их подготовку. Расширенная система внутреннего контроля дает компании возможность проводить предупреждающие контрольные процедуры на уровне операций учетной системы: своевременно отслеживать возможные налоговые риски и принимать управленческие решения для их снижения или устранения. Также ПАО "РусГидро" сможет оперативно предоставлять налоговым органам информацию по спорным ситуациям при налогообложении сделок и в дальнейшем корректировать свою учетную политику для снижения рисков. Кроме того, участие в налоговом мониторинге демонстрирует открытость, надежность и устойчивость компании.На реализацию и настройку всех бизнес-процессов системы у специалистов "Техносерв Консалтинг" ушло 6 месяцев, были учтены жесткие требования "РусГидро" к срокам реализации и базовому программному обеспечению. Специалистам "Техносерв Консалтинг" удалось объединить в рамках одной системы разносторонний функционал - контроль за раскрытием данных, доступность первичной информации отчетов учетной системы, а также гибкость выделенного рабочего места налогового инспектора с возможностью формирования всей необходимой отчетности."Автоматизация налогового мониторинга позволила отладить многие процессы, развить систему внутреннего контроля и повысить оценку ее надежности с "контролируемого" до "управляемого", – отмечает Юлия Медведева, директор Департамента корпоративного учета и отчетности – Главный бухгалтер "РусГидро". – Благодаря цифровым инструментам взаимоотношения между надзорными органами и бизнесом выходят на качественно новый уровень - они становятся прозрачнее и эффективнее. В полной мере ощутить это могут именно крупные компании, которые первыми столкнулись с регуляторным требованием по автоматизации учетных систем. Внедрение цифрового налогового мониторинга уменьшает финансовые издержки на администрирование налоговой отчетности, сводит к минимуму риски штрафных санкций, снижает трудозатраты на предоставление документов и расшифровок в налоговые органы, одновременно повышает уровень достоверности данных. Кроме того, налогоплательщик получает инвестиционные бонусы: компания с прозрачной системой отчетности вызывает большее доверие на рынке. Но самое важное, мы для себя получаем работающий инструмент системы внутреннего контроля"."Техносерв Консалтинг" (ООО "ТСК") – российская компания, специализирующаяся на управленческом консалтинге и внедрении бизнес-приложений, охватывающих все уровни функционирования и управления современным предприятием: CRM, ERP, BI, BPM, ECM и др. Входит в состав группы компаний "Техносерв". Компания предоставляет услуги по автоматизации различных бизнес-процессов для предприятий среднего и крупного бизнеса, а также построения ИТ-инфраструктуры. Сотрудниками компании реализовано более 300 проектов по внедрению ИТ-систем различного уровня и назначения. Партнерами компании являются мировые производители бизнес-приложений: Oracle, SAP, 1C, Arenadata, Directum и др. В числе клиентов компании ВТБ, Открытие, Почта России, Росбанк, Россельхозбанк, СберБанк, РусГидро, Роснефть и др. ПАО "РусГидро" — один из крупнейших российских энергетических холдингов. Ему принадлежит более 400 объектов электроэнергетики в России, включая более 90 объектов возобновляемой энергетики: более 60 объектов гидроэнергетики, в том числе три гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС), три геотермальные станции на Камчатке, шесть ветроэлектростанций, 22 солнечные электростанции, единственная в России приливная электростанция. Общая установленная мощность активов компании — 38 ГВт, тепловая мощность — 19 000 Гкал/ч. Компания обеспечивает около 75 % выработки электроэнергии в Дальневосточном федеральном округе и является крупнейшим в регионе производителем тепла, а также эксплуатирует более 100 тысяч километров электрических сетей. Помимо объектов электроэнергетики, "РусГидро" владеет энергосбытовыми компаниями в Красноярском крае, Чувашии и Рязанской области, проектными и научно-исследовательскими институтами в сфере гидроэнергетики, ремонтными и строительными компаниями. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы