https://ria.ru/20210407/mladenets-1727259411.html

СК возбудил дело против няни, которая издевалась над младенцем

СК возбудил дело против няни, которая издевалась над младенцем

Следователи возбудили уголовное дело против няни, которая издевалась над двухмесячной девочкой в Красногорске, сообщила старший помощник руководителя столичного РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T18:45

2021-04-07T18:45

2021-04-07T18:45

россия

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

красногорск

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против няни, которая издевалась над двухмесячной девочкой в Красногорске, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.Ранее в СМИ сообщалось, что родители ребенка вызвали няню на час, перед этим установив в квартире видеокамеру. Когда они вернулись, отметили странное поведение женщины, она поспешно ушла, не взяв денег. На видео родители увидели, что девочка захлебывалась, когда няня пыталась покормить ее из бутылочки. Женщина сильно трясла ребенка, а затем уронила с комментарием "Бабах!" Родители девочки вызвали скорую и полицию. У ребенка нашли гематомы, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Ее госпитализировали вместе с матерью."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказала Иванова.Следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего. Они допросят родителей девочки и няню.

https://ria.ru/20201118/shestiklassnik-1585019746.html

россия

красногорск

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россия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), красногорск, происшествия