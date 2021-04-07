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В ЛНР обвинили Украину в дистанционном минировании линии соприкосновения
В ЛНР обвинили Украину в дистанционном минировании линии соприкосновения
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в дистанционном... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T17:52
2021-04-07T17:52
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
минск
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в мире
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе.Ранее в оборонном ведомстве республики заявили, что один подросток погиб, один был ранен во вторник при подрыве на мине на берегу реки Северский Донец на окраине подконтрольного ЛНР города Славяносербска у линии соприкосновения."Мы продолжаем отмечать факты дистанционного минирования со стороны боевиков 80-й бригады ВСУ берега реки Северский Донец в районах населенных пунктов Славяносербск и Николаевка", - заявил Осадчий журналистам.Он призвал жителей ЛНР проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в МЧС, МВД или военную комендатуру."Призываем международных наблюдателей обратить пристальное внимание на террористические действия украинской стороны в отношении мирных граждан, ведущие к срыву договоренностей и возобновлению вооруженного противостояния", - добавил официальный представитель Народной милиции ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск, оон, в мире

В ЛНР обвинили Украину в дистанционном минировании линии соприкосновения

17:52 07.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОдин из домов поселка шахты "Глубокая" в Горловке, пострадавший из-за обстрелов
Один из домов поселка шахты Глубокая в Горловке, пострадавший из-за обстрелов - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее в оборонном ведомстве республики заявили, что один подросток погиб, один был ранен во вторник при подрыве на мине на берегу реки Северский Донец на окраине подконтрольного ЛНР города Славяносербска у линии соприкосновения.
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13 марта, 08:00
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"Мы продолжаем отмечать факты дистанционного минирования со стороны боевиков 80-й бригады ВСУ берега реки Северский Донец в районах населенных пунктов Славяносербск и Николаевка", - заявил Осадчий журналистам.
Он призвал жителей ЛНР проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в МЧС, МВД или военную комендатуру.
"Призываем международных наблюдателей обратить пристальное внимание на террористические действия украинской стороны в отношении мирных граждан, ведущие к срыву договоренностей и возобновлению вооруженного противостояния", - добавил официальный представитель Народной милиции ЛНР.
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12 марта, 08:00
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МинскООНВ мире
 
 
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