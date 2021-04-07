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Володин поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения
Володин поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил спикера Совфеда Валентину Матвиенко с днём рождения, отметив ее профессионализм, обаяние и умение отстаивать... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T09:23
2021-04-07T09:23
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
вячеслав володин
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил спикера Совфеда Валентину Матвиенко с днём рождения, отметив ее профессионализм, обаяние и умение отстаивать свою позицию.В своём Telegram-канале Володин отметил, что знает Матвиенко давно, но ещё до знакомства слышал о ней много хорошего от Евгения Примакова, что и сформировало его отношение к ней.Володин подчеркнул важность того, что россиян в органах власти представляют такие люди, которые сочетают в себе профессионализм, ответственность и отзывчивость, внимание к проблемам."Валентина Ивановна, поздравляю вас! Желаю вам счастья, здоровья и немного свободного времени, чтобы уделять его близким", - сказал он.
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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин

Володин поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

09:23 07.04.2021
 
© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© Фото : пресс-служба СФ
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил спикера Совфеда Валентину Матвиенко с днём рождения, отметив ее профессионализм, обаяние и умение отстаивать свою позицию.
В своём Telegram-канале Володин отметил, что знает Матвиенко давно, но ещё до знакомства слышал о ней много хорошего от Евгения Примакова, что и сформировало его отношение к ней.
"Когда стали работать вместе - это отношение к ней только укрепилось. Валентина Ивановна невероятно обаятельный человек. При этом она умеет отстаивать свою позицию", - добавил спикер Госдумы.
Володин подчеркнул важность того, что россиян в органах власти представляют такие люди, которые сочетают в себе профессионализм, ответственность и отзывчивость, внимание к проблемам.
"Валентина Ивановна, поздравляю вас! Желаю вам счастья, здоровья и немного свободного времени, чтобы уделять его близким", - сказал он.
Журналист, телеведущий Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
1 апреля, 13:24Культура
Песков поздравил Познера с днем рождения
 
РоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав Володин
 
 
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