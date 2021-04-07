https://ria.ru/20210407/matvienko-1727129217.html

Володин поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

Володин поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил спикера Совфеда Валентину Матвиенко с днём рождения, отметив ее профессионализм, обаяние и умение отстаивать... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T09:23

2021-04-07T09:23

2021-04-07T09:23

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил спикера Совфеда Валентину Матвиенко с днём рождения, отметив ее профессионализм, обаяние и умение отстаивать свою позицию.В своём Telegram-канале Володин отметил, что знает Матвиенко давно, но ещё до знакомства слышал о ней много хорошего от Евгения Примакова, что и сформировало его отношение к ней.Володин подчеркнул важность того, что россиян в органах власти представляют такие люди, которые сочетают в себе профессионализм, ответственность и отзывчивость, внимание к проблемам."Валентина Ивановна, поздравляю вас! Желаю вам счастья, здоровья и немного свободного времени, чтобы уделять его близким", - сказал он.

https://ria.ru/20210401/pozner-1603780114.html

россия

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россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф, вячеслав володин