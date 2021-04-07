https://ria.ru/20210407/madrid-1727280640.html

В Мадриде начались столкновения между полицией и левыми радикалами

В Мадриде начались столкновения между полицией и левыми радикалами

Во время митинга испанской крайне правой партии VOX в районе Вальекас в Мадриде начались столкновения между полицией и левыми, протестующими против акции... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T21:53

2021-04-07T21:53

2021-04-07T22:06

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МАДРИД, 7 апр - РИА Новости. Во время митинга испанской крайне правой партии VOX в районе Вальекас в Мадриде начались столкновения между полицией и левыми, протестующими против акции ультраправых, есть задержанные и раненые.VOX решила провести акцию по поводу начала кампании досрочных выборов в сообществе Мадрид, которые состоятся 4 мая, в столичном районе Пуэнте-де-Вальекас, который традиционно считается левым. Местные жители сочли появление крайне правых здесь провокацией и вышли на свою акцию протеста.На прошлых выборах за VOX в Вальекасе проголосовали 5% избирателей, левые партии набрали 77%. Местом акции была выбрана площадь Конституции, которую в народе прозвали Красной площадью.После начала акции VOX левые, среди которых много представителей антифашистских организаций, начали забрасывать полицейский кордон, выставленный по периметру митинга крайне правых, камнями и бутылками. Полиция применила дубинки.Группы радикалов также строят баррикады из мусорных контейнеров, перекрывая соседние улицы. Есть задержанные и раненые."С тех пор, как в Испании установилась демократия, здесь никогда не выигрывали правые. Мы рабочий район и нам не нравится, что сюда приходят фашисты", - заявила местная жительница по имени Чело. На ней пурпурная одежда - символ феминизма. Она считает, что VOX своими идеями о женщинах и мужчинах пытаются "вернуть страну к Средневековью" и даже "отрицает, что существует насилие в отношении женщин".На митинге VOX присутствуют ее лидер Сантьяго Абаскаль и кандидат на пост председателя правительства Мадрид от этой партии Росио Монастерио.

https://ria.ru/20210406/rim-1727083757.html

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Столкновения между полицией и левыми радикалами на митинге в Мадриде Столкновения между полицией и левыми радикалами начались во время митинга испанской крайне правой партии VOX в Мадриде, есть пострадавшие 2021-04-07T21:53 true PT0M34S

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