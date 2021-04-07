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В Мадриде начались столкновения между полицией и левыми радикалами
В Мадриде начались столкновения между полицией и левыми радикалами
Во время митинга испанской крайне правой партии VOX в районе Вальекас в Мадриде начались столкновения между полицией и левыми, протестующими против акции... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T21:53
2021-04-07T21:53
2021-04-07T22:06
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МАДРИД, 7 апр - РИА Новости. Во время митинга испанской крайне правой партии VOX в районе Вальекас в Мадриде начались столкновения между полицией и левыми, протестующими против акции ультраправых, есть задержанные и раненые.VOX решила провести акцию по поводу начала кампании досрочных выборов в сообществе Мадрид, которые состоятся 4 мая, в столичном районе Пуэнте-де-Вальекас, который традиционно считается левым. Местные жители сочли появление крайне правых здесь провокацией и вышли на свою акцию протеста.На прошлых выборах за VOX в Вальекасе проголосовали 5% избирателей, левые партии набрали 77%. Местом акции была выбрана площадь Конституции, которую в народе прозвали Красной площадью.После начала акции VOX левые, среди которых много представителей антифашистских организаций, начали забрасывать полицейский кордон, выставленный по периметру митинга крайне правых, камнями и бутылками. Полиция применила дубинки.Группы радикалов также строят баррикады из мусорных контейнеров, перекрывая соседние улицы. Есть задержанные и раненые."С тех пор, как в Испании установилась демократия, здесь никогда не выигрывали правые. Мы рабочий район и нам не нравится, что сюда приходят фашисты", - заявила местная жительница по имени Чело. На ней пурпурная одежда - символ феминизма. Она считает, что VOX своими идеями о женщинах и мужчинах пытаются "вернуть страну к Средневековью" и даже "отрицает, что существует насилие в отношении женщин".На митинге VOX присутствуют ее лидер Сантьяго Абаскаль и кандидат на пост председателя правительства Мадрид от этой партии Росио Монастерио.
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Столкновения между полицией и левыми радикалами на митинге в Мадриде
Столкновения между полицией и левыми радикалами начались во время митинга испанской крайне правой партии VOX в Мадриде, есть пострадавшие
2021-04-07T21:53
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испания, мадрид (город), в мире
МАДРИД, 7 апр - РИА Новости.
Во время митинга испанской крайне правой партии VOX в районе Вальекас в Мадриде
начались столкновения между полицией и левыми, протестующими против акции ультраправых, есть задержанные и раненые.
VOX решила провести акцию по поводу начала кампании досрочных выборов в сообществе Мадрид, которые состоятся 4 мая, в столичном районе Пуэнте-де-Вальекас, который традиционно считается левым. Местные жители сочли появление крайне правых здесь провокацией и вышли на свою акцию протеста.
На прошлых выборах за VOX в Вальекасе проголосовали 5% избирателей, левые партии набрали 77%. Местом акции была выбрана площадь Конституции, которую в народе прозвали Красной площадью.
После начала акции VOX левые, среди которых много представителей антифашистских организаций, начали забрасывать полицейский кордон, выставленный по периметру митинга крайне правых, камнями и бутылками. Полиция применила дубинки.
Группы радикалов также строят баррикады из мусорных контейнеров, перекрывая соседние улицы. Есть задержанные и раненые.
"Это провокация. Последний раз крайне правые проводили свою акцию в этом районе 40 лет назад и был один погибший, Виктор Куэрво. Для VOX это реклама, но мы должны дать понять, что они нам не нужны", - сказал РИА Новости перед началом акции местный житель по имени Антон.
"С тех пор, как в Испании установилась демократия, здесь никогда не выигрывали правые. Мы рабочий район и нам не нравится, что сюда приходят фашисты", - заявила местная жительница по имени Чело. На ней пурпурная одежда - символ феминизма. Она считает, что VOX своими идеями о женщинах и мужчинах пытаются "вернуть страну к Средневековью" и даже "отрицает, что существует насилие в отношении женщин".
На митинге VOX присутствуют ее лидер Сантьяго Абаскаль и кандидат на пост председателя правительства Мадрид от этой партии Росио Монастерио.