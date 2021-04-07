Глава МИД Украины Кулеба назвал условие для открытия огня в Донбассе
00:46 07.04.2021 (обновлено: 09:05 07.04.2021)
ПАРИЖ, 7 апр — РИА Новости. Киев будет открывать огонь только в случае угрозы его войскам в Донбассе или атаки по ним, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Liberation.
"Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы", — сказал Кулеба.
Министр добавил, что Киев был удовлетворен всеобъемлющим режимом прекращения огня, вступившим в силу 27 июля 2020 года.
"До декабря он работал хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то мы не осуществляем никакого подкрепления с целью перехода в наступление, если это не обычные военные ротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться", — сказал он.
"Нормандский формат" и Минск-2 сработали и дали результаты: стабилизация ситуации на местах, обмен пленными, прекращение огня… "Нормандского формата" достаточно для стабилизации ситуации. Однако очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках "нормандского формата", или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво", — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля 2020 года. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Киев стал говорить об обострении ситуации в Донбассе.
В ДНР также заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово". В ДНР сообщали о гибели ребенка 3 апреля после того, как Киев применил беспилотник со взрывным устройством.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что действительность на линии соприкосновения сил в Донбассе пугающая, провокации украинских военных – не одиночные, а множественные. По его словам, Россия, не участвуя в конфликте, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения соглашений.
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