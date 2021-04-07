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В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова
В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова
Крым расширил до пяти человек список граждан Украины, в отношении которых готовится иск об организации водной, транспортной, продовольственной и энергетической... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T12:10
2021-04-07T12:18
петр порошенко
верховная рада украины
республика крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Крым расширил до пяти человек список граждан Украины, в отношении которых готовится иск об организации водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокад полуострова, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма Сергей Трофимов.Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что иск о водной блокаде Крыма к ее трем организаторам – гражданам Украины планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной Рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и действующем - Мустафе Джемилеве."В организации всех видов блокад подтверждено фактами участие пяти лиц: Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова, Андрея Сенченко и Петра Порошенко", - сообщил Трофимов, добавив, что в иске также будут фигурировать и другие граждане Украины, принимавшие участие в отдельных видах диверсионной деятельности.По словам Трофимова, совершенные в 2014-2015 годах действия лиц попадают под конкретные статьи Уголовного кодекса: террористический акт; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; организация террористического сообщества и участие в нем; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; диверсия, а также статья, имеющая отношение к международным преступлениям, - экоцид.Парламентарий сообщил, что на следующем этапе планируется привлечь к гражданско-правовой (материальной) ответственности конкретных юридических и физических лиц, способствовавших перекрытию Северо-крымского канала. Он подтвердил, что предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 триллиона рублей. Озвученные цифры будут подтверждены необходимыми документами, после чего иск будет направлен в Арбитражный суд республики Крым, который имеет национальную юрисдикцию, сказал депутат.Трофимов подчеркнул, что третий этап работы предусматривает привлечение вышеупомянутых лиц и государства Украина к международно-правовой ответственности. Действия соседнего государства и его конкретных должностных лиц были направлены на причинение тяжкого вреда экологии Крыма, ущемление прав и свобод практически 2 миллионов человек, проживающих на территории республики Крым, сказал он.
https://ria.ru/20210327/krym-1603110865.html
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петр порошенко, верховная рада украины, республика крым, украина, в мире

В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова

12:10 07.04.2021 (обновлено: 12:18 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Симферопольское водохранилище
Вид на Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Крым расширил до пяти человек список граждан Украины, в отношении которых готовится иск об организации водной, транспортной, продовольственной и энергетической блокад полуострова, сообщил РИА Новости глава комитета по законодательству госсовета Крыма Сергей Трофимов.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что иск о водной блокаде Крыма к ее трем организаторам – гражданам Украины планируется подать в суд в первом полугодии 2021 года. По его словам, речь идет как о бывших депутатах Верховной Рады Украины Андрее Сенченко и Рефате Чубарове, так и действующем - Мустафе Джемилеве.
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"В организации всех видов блокад подтверждено фактами участие пяти лиц: Рефата Чубарова, Мустафы Джемилева, Ленура Ислямова, Андрея Сенченко и Петра Порошенко", - сообщил Трофимов, добавив, что в иске также будут фигурировать и другие граждане Украины, принимавшие участие в отдельных видах диверсионной деятельности.
По словам Трофимова, совершенные в 2014-2015 годах действия лиц попадают под конкретные статьи Уголовного кодекса: террористический акт; содействие террористической деятельности; публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма; организация террористического сообщества и участие в нем; организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации; диверсия, а также статья, имеющая отношение к международным преступлениям, - экоцид.
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Парламентарий сообщил, что на следующем этапе планируется привлечь к гражданско-правовой (материальной) ответственности конкретных юридических и физических лиц, способствовавших перекрытию Северо-крымского канала. Он подтвердил, что предварительная сумма ущерба составляет около 1,5 триллиона рублей. Озвученные цифры будут подтверждены необходимыми документами, после чего иск будет направлен в Арбитражный суд республики Крым, который имеет национальную юрисдикцию, сказал депутат.
Трофимов подчеркнул, что третий этап работы предусматривает привлечение вышеупомянутых лиц и государства Украина к международно-правовой ответственности. Действия соседнего государства и его конкретных должностных лиц были направлены на причинение тяжкого вреда экологии Крыма, ущемление прав и свобод практически 2 миллионов человек, проживающих на территории республики Крым, сказал он.
 
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