Песков: правительство и ЦБ держат ситуацию с курсом рубля под контролем
13:43 07.04.2021 (обновлено: 16:35 07.04.2021)
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в России абсолютно стабильна, правительство и Центральный банк контролируют ситуацию с курсом рубля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов, влияет ли на рынки нарастание напряженности в Донбассе в непосредственной близости от российских границ и может ли это привести к повторению "черного вторника" 2014 года, когда произошел резкий обвал российской валюты из-за ситуации на востоке Украины. Официальный курс евро к рублю на четверг вырос на 2,15 рубля — до 92,33 рубля, доллара — на 1,39 рубля (до 77,77 рубля).
"Правительство и Центробанк держат ситуацию под контролем. <...> Нагнетание напряженности в непосредственной близости от наших границ — это фактор, который, скорее, имеет негативное эмоциональное воздействие на рынки. К сожалению, это обычная практика", — пояснил представитель Кремля.
Он напомнил, что такая волатильность рубля была и раньше по различным причинам, но это не влияет на экономическую стабильность в целом.
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