https://ria.ru/20210407/kreml-1727178569.html

Песков: правительство и ЦБ держат ситуацию с курсом рубля под контролем

Песков: правительство и ЦБ держат ситуацию с курсом рубля под контролем

Макроэкономическая ситуация в России абсолютно стабильна, правительство и Центральный банк контролируют ситуацию с курсом рубля, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:43

2021-04-07T13:43

2021-04-07T16:35

дмитрий песков

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727175894_0:180:3078:1912_1920x0_80_0_0_5ccc8f624214742e4a670957940cc5cf.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Макроэкономическая ситуация в России абсолютно стабильна, правительство и Центральный банк контролируют ситуацию с курсом рубля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он ответил на вопрос журналистов, влияет ли на рынки нарастание напряженности в Донбассе в непосредственной близости от российских границ и может ли это привести к повторению "черного вторника" 2014 года, когда произошел резкий обвал российской валюты из-за ситуации на востоке Украины. Официальный курс евро к рублю на четверг вырос на 2,15 рубля — до 92,33 рубля, доллара — на 1,39 рубля (до 77,77 рубля).Он напомнил, что такая волатильность рубля была и раньше по различным причинам, но это не влияет на экономическую стабильность в целом.

https://ria.ru/20210403/ekonomika-1604059174.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, россия, экономика