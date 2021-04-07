https://ria.ru/20210407/kreml-1727175173.html
В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России
В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России
Решение компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису видеоконференций для российских государственных учреждений и компаний вызывает... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:31
2021-04-07T13:31
2021-04-07T14:21
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_0:0:2416:1359_1920x0_80_0_0_9f9155c14ad1e73b5cd8fd7967ae7878.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Решение компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису видеоконференций для российских государственных учреждений и компаний вызывает недоумение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам Пескова, с такой проблемой столкнулись его друзья из Высшей школы экономики, так как она имеет госфинансирование. "Но это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось, из Польши с ними никто не говорит", — добавил пресс-секретарь.Он отметил, что у Кремля нет аккаунта в Zoom и президент сервисом не пользовался, так как есть закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. Исключение составляют некоторые многосторонние международные контакты, которые организовывали другие страны.В ограничении доступа к Zoom нет ничего страшного, поскольку в России есть альтернативы, хотя и требующие доработки, отметил Песков."Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере, но в то же время они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom", — считает он.Те, кто раньше пользовался сервисом, теперь будут покупать другие услуги, добавил пресс-секретарьНакануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210407/zoom-1727157090.html
https://ria.ru/20210407/zoom-1727147696.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1602003602_45:0:2134:1567_1920x0_80_0_0_a68f33f955fd8dbed07e347eb101d9dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Решение компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису видеоконференций для российских государственных учреждений и компаний вызывает недоумение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности оперативно продлевать существующие контракты и подписывать новые", — сказал он.
По словам Пескова, с такой проблемой столкнулись его друзья из Высшей школы экономики, так как она имеет госфинансирование.
"Но это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось, из Польши с ними никто не говорит", — добавил пресс-секретарь.
Он отметил, что у Кремля нет аккаунта в Zoom и президент сервисом не пользовался, так как есть закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. Исключение составляют некоторые многосторонние международные контакты, которые организовывали другие страны.
В ограничении доступа к Zoom нет ничего страшного, поскольку в России есть альтернативы, хотя и требующие доработки, отметил Песков.
"Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере, но в то же время они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom", — считает он.
Те, кто раньше пользовался сервисом, теперь будут покупать другие услуги, добавил пресс-секретарь
"Здесь, как говорится, свято место пусто не бывает".
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Накануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.