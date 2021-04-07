https://ria.ru/20210407/kreml-1727175173.html

В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России

В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России

Решение компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису видеоконференций для российских государственных учреждений и компаний вызывает... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:31

2021-04-07T13:31

2021-04-07T14:21

россия

общество

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Решение компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису видеоконференций для российских государственных учреждений и компаний вызывает недоумение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам Пескова, с такой проблемой столкнулись его друзья из Высшей школы экономики, так как она имеет госфинансирование. "Но это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось, из Польши с ними никто не говорит", — добавил пресс-секретарь.Он отметил, что у Кремля нет аккаунта в Zoom и президент сервисом не пользовался, так как есть закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. Исключение составляют некоторые многосторонние международные контакты, которые организовывали другие страны.В ограничении доступа к Zoom нет ничего страшного, поскольку в России есть альтернативы, хотя и требующие доработки, отметил Песков."Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере, но в то же время они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom", — считает он.Те, кто раньше пользовался сервисом, теперь будут покупать другие услуги, добавил пресс-секретарьНакануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210407/zoom-1727157090.html

https://ria.ru/20210407/zoom-1727147696.html

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