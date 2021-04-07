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В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России
В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России
Решение компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису видеоконференций для российских государственных учреждений и компаний вызывает... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:31
2021-04-07T14:21
россия
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Решение компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису видеоконференций для российских государственных учреждений и компаний вызывает недоумение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.По словам Пескова, с такой проблемой столкнулись его друзья из Высшей школы экономики, так как она имеет госфинансирование. "Но это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось, из Польши с ними никто не говорит", — добавил пресс-секретарь.Он отметил, что у Кремля нет аккаунта в Zoom и президент сервисом не пользовался, так как есть закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. Исключение составляют некоторые многосторонние международные контакты, которые организовывали другие страны.В ограничении доступа к Zoom нет ничего страшного, поскольку в России есть альтернативы, хотя и требующие доработки, отметил Песков."Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере, но в то же время они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom", — считает он.Те, кто раньше пользовался сервисом, теперь будут покупать другие услуги, добавил пресс-секретарьНакануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
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россия, общество

В Кремле прокомментировали ограничения на использование Zoom в России

13:31 07.04.2021 (обновлено: 14:21 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Решение компании Zoom Video Communications ограничить доступ к сервису видеоконференций для российских государственных учреждений и компаний вызывает недоумение, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В целом, конечно, можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему высшие учебные заведения тоже лишены теперь возможности оперативно продлевать существующие контракты и подписывать новые", — сказал он.
По словам Пескова, с такой проблемой столкнулись его друзья из Высшей школы экономики, так как она имеет госфинансирование.
"Но это американский сервис, офис, если я не ошибаюсь, у них вообще в Польше. Знаю, что многие клиенты Zoom пытались установить связь, но у них не получалось, из Польши с ними никто не говорит", — добавил пресс-секретарь.
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Он отметил, что у Кремля нет аккаунта в Zoom и президент сервисом не пользовался, так как есть закрытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. Исключение составляют некоторые многосторонние международные контакты, которые организовывали другие страны.
В ограничении доступа к Zoom нет ничего страшного, поскольку в России есть альтернативы, хотя и требующие доработки, отметил Песков.
"Конечно, нашим операторам аналогичных платформ нужно будет хорошо поработать, чтобы доделать свои сервисы, у нас еще недоработки в этой сфере, но в то же время они есть, и они смогут компенсировать отсутствие такого популярного сервиса, как Zoom", — считает он.
Те, кто раньше пользовался сервисом, теперь будут покупать другие услуги, добавил пресс-секретарь

"Здесь, как говорится, свято место пусто не бывает".

Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Накануне стало известно, что американская компания Zoom Video Communications, предоставляющая услуги видеоконференций, запретила своим дистрибьюторам продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.
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