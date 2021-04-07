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На акции протеста в Ереване людей облили краской
На акции протеста в Ереване людей облили краской
Неизвестные облили красной краской людей на женской акции протеста перед зданием правительства Армении в Ереване, которая проходит с требованием отставки... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:29
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никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской людей на женской акции протеста перед зданием правительства Армении в Ереване, которая проходит с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Краска попала как на самих участниц, так и на журналистов.Ранее протестующие потребовали от оцепивших здание правительства полицейских пропустить их и, получив отказ, попытались прорваться. Начались стычки, есть задержанные.Акция у здания правительства пока продолжается.
https://ria.ru/20210406/rim-1727083757.html
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Место столкновений на женском марше в Ереване залито краской
Место столкновений на женском марше в Ереване. Выглядит пугающе, но это только краска.
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никол пашинян, ереван, армения, в мире

На акции протеста в Ереване людей облили краской

13:29 07.04.2021 (обновлено: 13:34 07.04.2021)
 
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ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской людей на женской акции протеста перед зданием правительства Армении в Ереване, которая проходит с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Краска попала как на самих участниц, так и на журналистов.
Ранее протестующие потребовали от оцепивших здание правительства полицейских пропустить их и, получив отказ, попытались прорваться. Начались стычки, есть задержанные.
Акция у здания правительства пока продолжается.
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Никол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
 
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