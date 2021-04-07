https://ria.ru/20210407/kraska-1727174354.html

На акции протеста в Ереване людей облили краской

На акции протеста в Ереване людей облили краской

Неизвестные облили красной краской людей на женской акции протеста перед зданием правительства Армении в Ереване, которая проходит с требованием отставки... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T13:29

2021-04-07T13:29

2021-04-07T13:34

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской людей на женской акции протеста перед зданием правительства Армении в Ереване, которая проходит с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Краска попала как на самих участниц, так и на журналистов.Ранее протестующие потребовали от оцепивших здание правительства полицейских пропустить их и, получив отказ, попытались прорваться. Начались стычки, есть задержанные.Акция у здания правительства пока продолжается.

https://ria.ru/20210406/rim-1727083757.html

ереван

армения

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Место столкновений на женском марше в Ереване залито краской Место столкновений на женском марше в Ереване. Выглядит пугающе, но это только краска. 2021-04-07T13:29 true PT0M13S

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никол пашинян, ереван, армения, в мире