https://ria.ru/20210407/kraska-1727174354.html
На акции протеста в Ереване людей облили краской
На акции протеста в Ереване людей облили краской
Неизвестные облили красной краской людей на женской акции протеста перед зданием правительства Армении в Ереване, которая проходит с требованием отставки... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:29
2021-04-07T13:29
2021-04-07T13:34
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727173324_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_10ec3241a3c7189ebf1ee9a08a46471e.jpg
ЕРЕВАН, 7 апр – РИА Новости. Неизвестные облили красной краской людей на женской акции протеста перед зданием правительства Армении в Ереване, которая проходит с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.Краска попала как на самих участниц, так и на журналистов.Ранее протестующие потребовали от оцепивших здание правительства полицейских пропустить их и, получив отказ, попытались прорваться. Начались стычки, есть задержанные.Акция у здания правительства пока продолжается.
https://ria.ru/20210406/rim-1727083757.html
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727173324_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_f8fab8de3f4979cf7a50c910161380a8.jpg
Место столкновений на женском марше в Ереване залито краской
Место столкновений на женском марше в Ереване. Выглядит пугающе, но это только краска.
2021-04-07T13:29
true
PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ереван, армения, в мире