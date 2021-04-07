Депутат заявил о готовности поехать воевать в Донбасс
19:23 07.04.2021 (обновлено: 19:31 07.04.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Андрей Козенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил о готовности приехать в Донбасс и, в случае необходимости, взять оружие в руки для защиты народных республик.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что есть "как минимум два депутата Госдумы РФ", которые, "если что-то начнется", приедут и, если нужно, возьмут в руки оружие. Один из них, по словам Пушилина, Андрей Козенко.
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"Подтверждаю высказанную позицию. Донбасс сегодня находится на передовой Русского мира, поэтому я как гражданин России не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свое право на самоопределение, право говорить на родном русском языке и воспитывать своих детей на примерах наших дедов и прадедов, завоевавших победу в Великой Отечественной войне", - сказал журналистам Козенко.
Депутат подчеркнул, что в случае обострения вооруженной агрессии со стороны Украины и объявления мобилизации в Донбассе готов прибыть для поддержки соотечественников.
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"Хочу напомнить, что на протяжении семи лет я постоянно посещаю ДНР и ЛНР и знаю о ситуации там не понаслышке. Тем не менее мы продолжаем настаивать на необходимости прекращения военных действий в Донбассе, мирном урегулировании конфликта и безусловном прекращении войны, развязанной украинскими националистами, захватившими власть в Киеве", - сказал депутат.
По его словам, ответственность за войну и военные преступления в Донбассе в первую очередь полностью лежит на ее "кровавых вдохновителях Турчинове, Порошенко, Зеленском".
Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР также сообщали о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.