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Депутат заявил о готовности поехать воевать в Донбасс
Депутат заявил о готовности поехать воевать в Донбасс
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил о готовности приехать в Донбасс и, в случае необходимости, взять оружие в руки для защиты народных РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T19:23
2021-04-07T19:31
россия
андрей козенко
донецкая народная республика
денис пушилин
госдума рф
владимир зеленский
оон
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил о готовности приехать в Донбасс и, в случае необходимости, взять оружие в руки для защиты народных республик.Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что есть "как минимум два депутата Госдумы РФ", которые, "если что-то начнется", приедут и, если нужно, возьмут в руки оружие. Один из них, по словам Пушилина, Андрей Козенко."Подтверждаю высказанную позицию. Донбасс сегодня находится на передовой Русского мира, поэтому я как гражданин России не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свое право на самоопределение, право говорить на родном русском языке и воспитывать своих детей на примерах наших дедов и прадедов, завоевавших победу в Великой Отечественной войне", - сказал журналистам Козенко.Депутат подчеркнул, что в случае обострения вооруженной агрессии со стороны Украины и объявления мобилизации в Донбассе готов прибыть для поддержки соотечественников."Хочу напомнить, что на протяжении семи лет я постоянно посещаю ДНР и ЛНР и знаю о ситуации там не понаслышке. Тем не менее мы продолжаем настаивать на необходимости прекращения военных действий в Донбассе, мирном урегулировании конфликта и безусловном прекращении войны, развязанной украинскими националистами, захватившими власть в Киеве", - сказал депутат.По его словам, ответственность за войну и военные преступления в Донбассе в первую очередь полностью лежит на ее "кровавых вдохновителях Турчинове, Порошенко, Зеленском".Украинские силовики в конце марта заявили, что при обстреле у поселка Шумы в Донецкой области погибли четверо военных, еще двое были ранены. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время обсудит ситуацию с лидерами "нормандской четверки" (помимо Украины – Германия, Россия и Франция). Киев стал заявлять об обострении ситуации в Донбассе. В самопровозглашенной ДНР также сообщали о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210331/politika-1603477050.html
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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донецкая народная республика
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россия, андрей козенко, донецкая народная республика, денис пушилин, госдума рф, владимир зеленский, оон, украина, в мире

Депутат заявил о готовности поехать воевать в Донбасс

19:23 07.04.2021 (обновлено: 19:31 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат, член комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Андрей Козенко
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку Андрей Козенко - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил о готовности приехать в Донбасс и, в случае необходимости, взять оружие в руки для защиты народных республик.
Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что есть "как минимум два депутата Госдумы РФ", которые, "если что-то начнется", приедут и, если нужно, возьмут в руки оружие. Один из них, по словам Пушилина, Андрей Козенко.
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"Подтверждаю высказанную позицию. Донбасс сегодня находится на передовой Русского мира, поэтому я как гражданин России не просто ощущаю свою ответственность, но и считаю своим долгом быть вместе с людьми, которые борются за свое право на самоопределение, право говорить на родном русском языке и воспитывать своих детей на примерах наших дедов и прадедов, завоевавших победу в Великой Отечественной войне", - сказал журналистам Козенко.
Депутат подчеркнул, что в случае обострения вооруженной агрессии со стороны Украины и объявления мобилизации в Донбассе готов прибыть для поддержки соотечественников.
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"Хочу напомнить, что на протяжении семи лет я постоянно посещаю ДНР и ЛНР и знаю о ситуации там не понаслышке. Тем не менее мы продолжаем настаивать на необходимости прекращения военных действий в Донбассе, мирном урегулировании конфликта и безусловном прекращении войны, развязанной украинскими националистами, захватившими власть в Киеве", - сказал депутат.
По его словам, ответственность за войну и военные преступления в Донбассе в первую очередь полностью лежит на ее "кровавых вдохновителях Турчинове, Порошенко, Зеленском".
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияАндрей КозенкоДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинГосдума РФВладимир ЗеленскийООНУкраинаВ мире
 
 
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