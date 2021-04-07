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В России за сутки выписали 9445 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 9445 человек после COVID-19
За сутки в РФ выписаны 9 445 человек после COVID-19, за все время - 4 229 480, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:15
2021-04-07T11:15
2021-04-07T11:15
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общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 9 445 человек после COVID-19, за все время - 4 229 480, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 9 445 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 229 480", - говорится в сообщении.В частности, в Москве -1551, Санкт-Петербурге - 939, Подмосковье - 491.
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