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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727143911.html
В Москве выявили 1585 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1585 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 585, Санкт-Петербурге - 705, Подмосковье - 570, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:12
2021-04-07T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 585, Санкт-Петербурге - 705, Подмосковье - 570, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 3, Чукотском автономном округе - 2, Туве - 1.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество

В Москве выявили 1585 новых случаев COVID-19

11:12 07.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМедицинский работник разговаривает по телефону во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Медицинский работник разговаривает по телефону во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 585, Санкт-Петербурге - 705, Подмосковье - 570, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1585, 2. Санкт-Петербург - 705, 3. Московская область - 570", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 3, Чукотском автономном округе - 2, Туве - 1.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМоскваМосковская область (Подмосковье)Магаданская областьОбщество
 
 
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