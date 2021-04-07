https://ria.ru/20210407/koronavirus-1727143911.html

В Москве выявили 1585 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 1585 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 585, Санкт-Петербурге - 705, Подмосковье - 570, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:12

2021-04-07T11:12

2021-04-07T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 585, Санкт-Петербурге - 705, Подмосковье - 570, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 3, Чукотском автономном округе - 2, Туве - 1.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество