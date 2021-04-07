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В Москве выявили 1585 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1585 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 585, Санкт-Петербурге - 705, Подмосковье - 570, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:12
2021-04-07T11:12
2021-04-07T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве - 1 585, Санкт-Петербурге - 705, Подмосковье - 570, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 3, Чукотском автономном округе - 2, Туве - 1.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество