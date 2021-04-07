https://ria.ru/20210407/konkurs-1727152089.html

Конкурс имени Юрия Левитана стал международным

Конкурс имени Юрия Левитана стал международным

Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" стал международным. Творческие работы поступают не только из России, но и РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T11:50

2021-04-07T11:50

2021-04-07T11:50

конкурс имени юрия левитана

россия

миа "россия сегодня"

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" стал международным. Творческие работы поступают не только из России, но и Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Конкурс набирает обороты. Больше всего приходит заявок в номинациях "авторская телевизионная программа" и "видеоблог"Лучшие работы войдут в шорт-лист, который будет опубликован 15 июня на странице конкурса. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате. Подать заявку на участие можно в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе можно до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.Вместе с тем, представитель жюри конкурса обратил внимание, что оцениваться будут не герои присланных работ, а журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов. Алексей Орлов также поделился, о чем чаще рассказывают участники конкурса в своих работах: "Самопожертвование, взаимовыручка, помощь, особенно в условиях пандемии COVID-19, создали тренд поведения, а теперь мы видим его отражение в творчестве тех, кто прислал работы на конкурс". По его мнению, из всех присланных работ можно представить полноценный срез общественного мнения, кого считают героями нашего времени. Они спасают людей из воды и пожара, возрождают редкие породы овец и сеют пшеницу, не сдаются, столкнувшись с тяжелым заболеванием, продолжают бороться и помогают другим в похожей ситуации.Среди героев очерков и интервью, поступивших на конкурс, есть именитые спортсмены - олимпийцы и паралимпийцы, тренеры, разработчики новых программ и технологий, врачи, отдавшие свою жизнь в борьбе с коронавирусом, и студенты, работающие младшим медперсоналом в "красной зоне". Примечательно, что не только тележурналисты, но и блогеры видят героев среди государственников. На конкурс представлен интересный телеочерк о руководителе, которому удалось изменить к лучшему жизнь в регионе и оставить о себе добрую память, и видеоблог о молодом директоре регионального туристического портала, сумевшем сделать небольшой городок привлекательным и для туристов, и для местной молодежи. Герои нашего времени создают эко-парки на месте бывших свалок мусора, помогают выжить любимой деревне, собирают и сохраняют фольклор малых народов своего края. Партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа. Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

https://ria.ru/20210407/resurs-1727043445.html

https://ria.ru/20201223/premiya-1590601483.html

https://ria.ru/20210330/premiya-1603353748.html

https://ria.ru/20201215/premiya-1589396678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

конкурс имени юрия левитана, россия, миа "россия сегодня"