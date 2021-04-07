https://ria.ru/20210407/konkurs-1727152089.html
Конкурс имени Юрия Левитана стал международным
Конкурс имени Юрия Левитана стал международным
Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" стал международным. Творческие работы поступают не только из России, но и РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:50
2021-04-07T11:50
2021-04-07T11:50
конкурс имени юрия левитана
россия
миа "россия сегодня"
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" стал международным. Творческие работы поступают не только из России, но и Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Конкурс набирает обороты. Больше всего приходит заявок в номинациях "авторская телевизионная программа" и "видеоблог"Лучшие работы войдут в шорт-лист, который будет опубликован 15 июня на странице конкурса. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате. Подать заявку на участие можно в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе можно до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.Вместе с тем, представитель жюри конкурса обратил внимание, что оцениваться будут не герои присланных работ, а журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов. Алексей Орлов также поделился, о чем чаще рассказывают участники конкурса в своих работах: "Самопожертвование, взаимовыручка, помощь, особенно в условиях пандемии COVID-19, создали тренд поведения, а теперь мы видим его отражение в творчестве тех, кто прислал работы на конкурс". По его мнению, из всех присланных работ можно представить полноценный срез общественного мнения, кого считают героями нашего времени. Они спасают людей из воды и пожара, возрождают редкие породы овец и сеют пшеницу, не сдаются, столкнувшись с тяжелым заболеванием, продолжают бороться и помогают другим в похожей ситуации.Среди героев очерков и интервью, поступивших на конкурс, есть именитые спортсмены - олимпийцы и паралимпийцы, тренеры, разработчики новых программ и технологий, врачи, отдавшие свою жизнь в борьбе с коронавирусом, и студенты, работающие младшим медперсоналом в "красной зоне". Примечательно, что не только тележурналисты, но и блогеры видят героев среди государственников. На конкурс представлен интересный телеочерк о руководителе, которому удалось изменить к лучшему жизнь в регионе и оставить о себе добрую память, и видеоблог о молодом директоре регионального туристического портала, сумевшем сделать небольшой городок привлекательным и для туристов, и для местной молодежи. Герои нашего времени создают эко-парки на месте бывших свалок мусора, помогают выжить любимой деревне, собирают и сохраняют фольклор малых народов своего края. Партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа. Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20210407/resurs-1727043445.html
https://ria.ru/20201223/premiya-1590601483.html
https://ria.ru/20210330/premiya-1603353748.html
https://ria.ru/20201215/premiya-1589396678.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727151044_23:0:2199:1632_1920x0_80_0_0_3ff53b74ac049aa4af0094ab64e3b1de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конкурс имени юрия левитана, россия, миа "россия сегодня"
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости.
Конкурс медиагруппы "Россия сегодня"
для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" стал международным. Творческие работы поступают не только из России, но и Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Конкурс набирает обороты. Больше всего приходит заявок в номинациях "авторская телевизионная программа" и "видеоблог"
Лучшие работы войдут в шорт-лист, который будет опубликован 15 июня на странице конкурса
. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате.
Подать заявку на участие можно в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе можно до 5 мая 2021 года на странице проекта
на сайте ria.ru.
"Те работы, которые мы получаем на конкурс, отлично иллюстрируют тенденции развития медиа. Даже то, что сейчас больше всего видеоработ, показывает, насколько востребован такой формат. Под него приходится подстраиваться СМИ – даже газетам и радиостанциям", - сказал член жюри конкурсаАлексей Орлов, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik, которое удерживает лидирующие позиции по цитируемости в СМИ второй год подряд.
Вместе с тем, представитель жюри конкурса обратил внимание, что оцениваться будут не герои присланных работ, а журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов.
Алексей Орлов также поделился, о чем чаще рассказывают участники конкурса в своих работах: "Самопожертвование, взаимовыручка, помощь, особенно в условиях пандемии COVID-19, создали тренд поведения, а теперь мы видим его отражение в творчестве тех, кто прислал работы на конкурс".
По его мнению, из всех присланных работ можно представить полноценный срез общественного мнения, кого считают героями нашего времени. Они спасают людей из воды и пожара, возрождают редкие породы овец и сеют пшеницу, не сдаются, столкнувшись с тяжелым заболеванием, продолжают бороться и помогают другим в похожей ситуации.
Среди героев очерков и интервью, поступивших на конкурс, есть именитые спортсмены - олимпийцы и паралимпийцы, тренеры, разработчики новых программ и технологий, врачи, отдавшие свою жизнь в борьбе с коронавирусом, и студенты, работающие младшим медперсоналом в "красной зоне".
Примечательно, что не только тележурналисты, но и блогеры видят героев среди государственников. На конкурс представлен интересный телеочерк о руководителе, которому удалось изменить к лучшему жизнь в регионе и оставить о себе добрую память, и видеоблог о молодом директоре регионального туристического портала, сумевшем сделать небольшой городок привлекательным и для туристов, и для местной молодежи. Герои нашего времени создают эко-парки на месте бывших свалок мусора, помогают выжить любимой деревне, собирают и сохраняют фольклор малых народов своего края.
Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.
"Россия сегодня"
— международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости
, Прайм
, ИноСМИ
, Украина.ру
, Baltnews
и ТОК
. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4"
.