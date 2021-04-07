Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/konkurs-1727152089.html
Конкурс имени Юрия Левитана стал международным
Конкурс имени Юрия Левитана стал международным
Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" стал международным. Творческие работы поступают не только из России, но и РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T11:50
2021-04-07T11:50
конкурс имени юрия левитана
россия
миа "россия сегодня"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727151044_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_3fe738ee7087dad7d7115cc7520cd853.jpg
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" стал международным. Творческие работы поступают не только из России, но и Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Конкурс набирает обороты. Больше всего приходит заявок в номинациях "авторская телевизионная программа" и "видеоблог"Лучшие работы войдут в шорт-лист, который будет опубликован 15 июня на странице конкурса. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате. Подать заявку на участие можно в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе можно до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.Вместе с тем, представитель жюри конкурса обратил внимание, что оцениваться будут не герои присланных работ, а журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов. Алексей Орлов также поделился, о чем чаще рассказывают участники конкурса в своих работах: "Самопожертвование, взаимовыручка, помощь, особенно в условиях пандемии COVID-19, создали тренд поведения, а теперь мы видим его отражение в творчестве тех, кто прислал работы на конкурс". По его мнению, из всех присланных работ можно представить полноценный срез общественного мнения, кого считают героями нашего времени. Они спасают людей из воды и пожара, возрождают редкие породы овец и сеют пшеницу, не сдаются, столкнувшись с тяжелым заболеванием, продолжают бороться и помогают другим в похожей ситуации.Среди героев очерков и интервью, поступивших на конкурс, есть именитые спортсмены - олимпийцы и паралимпийцы, тренеры, разработчики новых программ и технологий, врачи, отдавшие свою жизнь в борьбе с коронавирусом, и студенты, работающие младшим медперсоналом в "красной зоне". Примечательно, что не только тележурналисты, но и блогеры видят героев среди государственников. На конкурс представлен интересный телеочерк о руководителе, которому удалось изменить к лучшему жизнь в регионе и оставить о себе добрую память, и видеоблог о молодом директоре регионального туристического портала, сумевшем сделать небольшой городок привлекательным и для туристов, и для местной молодежи. Герои нашего времени создают эко-парки на месте бывших свалок мусора, помогают выжить любимой деревне, собирают и сохраняют фольклор малых народов своего края. Партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа. Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
https://ria.ru/20210407/resurs-1727043445.html
https://ria.ru/20201223/premiya-1590601483.html
https://ria.ru/20210330/premiya-1603353748.html
https://ria.ru/20201215/premiya-1589396678.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727151044_23:0:2199:1632_1920x0_80_0_0_3ff53b74ac049aa4af0094ab64e3b1de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
конкурс имени юрия левитана, россия, миа "россия сегодня"

Конкурс имени Юрия Левитана стал международным

11:50 07.04.2021
 
Скриншот страницы конкурса имени Юрия Левитана
Скриншот страницы конкурса имени Юрия Левитана - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Конкурс медиагруппы "Россия сегодня" для журналистов и блогеров "Герои нашего времени" стал международным. Творческие работы поступают не только из России, но и Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Конкурс набирает обороты. Больше всего приходит заявок в номинациях "авторская телевизионная программа" и "видеоблог"
Лучшие работы войдут в шорт-лист, который будет опубликован 15 июня на странице конкурса. Победители будут объявлены на церемонии награждения 24 июня 2021 года в онлайн-формате.
Инновационный аналитический ресурс Профессии, зарплаты, вузы: навигатор абитуриента 2021 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
09:00
Новый ресурс "России сегодня" поможет абитуриентам-2021 выбрать вуз
Подать заявку на участие можно в четырех номинациях: авторская телевизионная программа, авторская радиопрограмма, аудиоподкаст и видеоблог. Призовой фонд составит 80 тыс. рублей в каждой номинации. Принять участие в конкурсе можно до 5 мая 2021 года на странице проекта на сайте ria.ru.

"Те работы, которые мы получаем на конкурс, отлично иллюстрируют тенденции развития медиа. Даже то, что сейчас больше всего видеоработ, показывает, насколько востребован такой формат. Под него приходится подстраиваться СМИ – даже газетам и радиостанциям", - сказал член жюри конкурсаАлексей Орлов, руководитель русскоязычного радиовещания Sputnik, которое удерживает лидирующие позиции по цитируемости в СМИ второй год подряд.

Вместе с тем, представитель жюри конкурса обратил внимание, что оцениваться будут не герои присланных работ, а журналистское мастерство авторов, их умение выстраивать беседу, передать эмоцию, способность найти свежие углы и добиться полного раскрытия темы, а также владение языком, отсутствие в речи канцеляризмов и штампов.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на церемонии награждения победителей VI Всероссийского конкурса МедиаТЭК - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 16:49
Медиагруппе "Россия сегодня" вручена премия "МедиаТЭК"-2020
Алексей Орлов также поделился, о чем чаще рассказывают участники конкурса в своих работах: "Самопожертвование, взаимовыручка, помощь, особенно в условиях пандемии COVID-19, создали тренд поведения, а теперь мы видим его отражение в творчестве тех, кто прислал работы на конкурс".
По его мнению, из всех присланных работ можно представить полноценный срез общественного мнения, кого считают героями нашего времени. Они спасают людей из воды и пожара, возрождают редкие породы овец и сеют пшеницу, не сдаются, столкнувшись с тяжелым заболеванием, продолжают бороться и помогают другим в похожей ситуации.
Среди героев очерков и интервью, поступивших на конкурс, есть именитые спортсмены - олимпийцы и паралимпийцы, тренеры, разработчики новых программ и технологий, врачи, отдавшие свою жизнь в борьбе с коронавирусом, и студенты, работающие младшим медперсоналом в "красной зоне".
Примечательно, что не только тележурналисты, но и блогеры видят героев среди государственников. На конкурс представлен интересный телеочерк о руководителе, которому удалось изменить к лучшему жизнь в регионе и оставить о себе добрую память, и видеоблог о молодом директоре регионального туристического портала, сумевшем сделать небольшой городок привлекательным и для туристов, и для местной молодежи. Герои нашего времени создают эко-парки на месте бывших свалок мусора, помогают выжить любимой деревне, собирают и сохраняют фольклор малых народов своего края.
Логотип МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
30 марта, 15:45
"Россия сегодня" отметила ДВФУ наградой Research Excellence Award Russia
Партнерами конкурса стали Союз журналистов России, Radioportal.ru, Лаборатория медиа.
Проведение конкурса "Герои нашего времени" является частью юбилейных мероприятий медиагруппы "Россия сегодня", приуроченных к 80-летию Советского информбюро (Совинформбюро). От Советского информбюро, которое было основано через два дня после начала Великой отечественной войны, 24 июня 1941 года, ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства России - Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня". В течение года на ресурсах медиагруппы и внешних площадках будет реализован ряд проектов, посвящённых истории агентств и тех, кто работал в них в разные годы.
Здание МИА Россия сегодня после реконструкции Садового кольца в рамках проекта Моя улица - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря 2020, 20:33
Проекты "России сегодня" удостоены премий Eventiada IPRA GWA
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
Конкурс имени Юрия ЛевитанаРоссияМИА "Россия сегодня"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах
12:45В "Векторе" оценили влияние вакцинации от COVID-19 на мужское здоровье
12:44Российские химики создали новую шкалу электроотрицательности
12:38В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
12:37В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей
12:33Появилось первое изображение складывающегося планшета Samsung
12:29В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения
12:28Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
12:28Зеленский посетит Донбасс, сообщили СМИ
12:24В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
12:22СМИ узнали о грядущих перебоях с поставками вакцины Moderna в Германию
12:21Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца
12:19Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
12:17Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
12:13"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в съемках видеоролика
12:12Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил Пушилин
12:10В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова
12:09СК России завел еще два дела на украинских силовиков в Донбассе
12:07Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО
12:06Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
Лента новостейМолния