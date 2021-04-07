https://ria.ru/20210407/kitay-1727168789.html
В континентальном Китае выявлено два случая локального заражения COVID-19
В континентальном Китае выявлено два случая локального заражения COVID-19
В континентальном Китае во вторник зафиксировано 2 новых случая локального заражения COVID-19. Все они были выявлены в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай),... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T13:05
2021-04-07T13:05
2021-04-07T13:05
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коронавирус covid-19
китай
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МОСКВА, 7 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальном Китае во вторник зафиксировано 2 новых случая локального заражения COVID-19. Все они были выявлены в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай), сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.В тот же день также было зафиксировано 10 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19, говорится в ежедневном отчете ведомства.Во вторник в континентальном Китае отсутствовали новые пациенты с подозрением на заражение коронавирусом и летальные случаи от этого заболевания, сообщили в ведомстве.К концу вторника общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в Китае возросло до 5 371, из числа которых 5 189 пациентов выписались после выздоровления, а 182 человека все еще находились на лечении в медучреждениях страны. Летальных случаев среди пациентов в этой категории зарегистрировано не было.По состоянию на конец того же дня в континентальном Китае в общей сложности был зарегистрирован 90 341 подтвержденный случай COVID-19, из числа которых 248 пациентов всё еще находились на лечении в медучреждениях страны.По состоянию на конец того же дня в континентальном Китае оставался один пациент с подозрением на заражение коронавирусом.Во вторник также было выявлено 8 новых бессимптомных носителей коронавируса, все они прибыли из-за рубежа.В общей сложности под медицинским наблюдением оставалось 295 бессимптомников, сообщили в ведомстве.По состоянию на конец вторника в САР Сянган, САР Аомэнь и на Тайване число подтверждённых случаев заражения COVID-19 составило 11 531,48 и 1 050 соответственно. В Сянгане и на Тайване от COVID-19 скончались 205 и 10 человек соответственно.
https://ria.ru/20210406/vaktsinatsiya-1642719719.html
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коронавирус covid-19, китай
МОСКВА, 7 апр - Проект "Россия-Китай: Главное"
. В континентальном Китае во вторник зафиксировано 2 новых случая локального заражения COVID-19
. Все они были выявлены в провинции Юньнань (Юго-Западный Китай), сообщил Государственный комитет по делам здравоохранения КНР.
В тот же день также было зафиксировано 10 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19, говорится в ежедневном отчете ведомства.
Во вторник в континентальном Китае отсутствовали новые пациенты с подозрением на заражение коронавирусом и летальные случаи от этого заболевания, сообщили в ведомстве.
К концу вторника общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в Китае возросло до 5 371, из числа которых 5 189 пациентов выписались после выздоровления, а 182 человека все еще находились на лечении в медучреждениях страны. Летальных случаев среди пациентов в этой категории зарегистрировано не было.
По состоянию на конец того же дня в континентальном Китае в общей сложности был зарегистрирован 90 341 подтвержденный случай COVID-19, из числа которых 248 пациентов всё еще находились на лечении в медучреждениях страны.
По состоянию на конец того же дня в континентальном Китае оставался один пациент с подозрением на заражение коронавирусом.
Во вторник также было выявлено 8 новых бессимптомных носителей коронавируса, все они прибыли из-за рубежа.
В общей сложности под медицинским наблюдением оставалось 295 бессимптомников, сообщили в ведомстве.
По состоянию на конец вторника в САР Сянган, САР Аомэнь и на Тайване число подтверждённых случаев заражения COVID-19 составило 11 531,48 и 1 050 соответственно. В Сянгане и на Тайване от COVID-19 скончались 205 и 10 человек соответственно.