https://ria.ru/20210407/khuber-1727288221.html

СМИ рассказали, как США и Германия укрывали нациста Хубера

СМИ рассказали, как США и Германия укрывали нациста Хубера

Новые документы, полученные германской телекомпанией ARD и обнародованные на этой неделе газетой New York Times, детализировали, как США и Германия укрывали от... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T23:24

2021-04-07T23:24

2021-04-07T23:24

генрих гиммлер

дахау

германия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Новые документы, полученные германской телекомпанией ARD и обнародованные на этой неделе газетой New York Times, детализировали, как США и Германия укрывали от ответственности высокопоставленного нациста Франца Йозефа Хубера. Согласно документам, американская сторона называла его "честным" и "заслуживающим доверия".Хубер занимал генеральскую должность в нацистской спецслужбе СС, которая ответственна за множество военных преступлений и была главным исполнителем Холокоста. Он также возглавлял один из крупнейших отделов гестапо - секретной полиции, которая творила преступления как в оккупированных странах, так и в самой Германии. Люди в подчинении Хубера работали в тесном контакте с организатором Холокоста Адольфом Эйхманом, и лично Хубер ответственен за депортацию тысяч евреев в лагеря смерти.Про Хубера известно, что после войны спецслужбы США и Германии защищали его, и он устроился на работу в германское разведывательное ведомство. Новые документы показывают, что Хубера ценили как потенциального рекрутера агентов из социалистического блока."Хотя мы ни в коем случае не забываем об опасности заигрывания с генералом гестапо, мы также считаем, основываясь на имеющейся у нас сейчас информации, что Хубера можно с выгодой использовать в нашей организации", - гласит ранее секретный меморандум ЦРУ США от 1953 года.Хубер работал в германской разведке BND почти 10 лет, ему даже создали историю прикрытия, чтобы не раскрывать его связи со спецслужбами. Лишь в 1964 году руководители спецслужбы пришли к выводу, что Хубера держать на работе нельзя, поскольку это вредит доверию к службе в обществе.В годы войны Хубер возглавлял гестапо Вены и окрестностей. Политическая полиция при нем занималась поисками диссидентов и евреев, которых депортировали в концлагерь Дахау. За время работы Хубера были убиты 70 тысяч австрийских евреев, их имущество разграбили нацисты. Хубер в ходе допроса в рамках Нюрнбергского трибунала, где он был не обвиняемым, а свидетелем, утверждал, что до конца 1944 года ничего не знал о массовом уничтожении евреев. Есть доказательства обратного - в частности, есть фото Хубера в компании главы СС Генриха Гиммлера в ходе визита в концлагерь Маутхаузен, где погибли 90 тысяч человек.Хубер был задержан военными США в 1945 году и два года содержался в заключении. Никаких документов о его допросах до сих пор не обнародовано. Зато известно, что в 1947 году следователь США отрекомендовал его как "честного, приверженного фактам, беспристрастного офицера", который якобы выполнял лишь полицейские задачи. При этом утверждалось, что Хубер "не был приверженцем нацистской идеологии" и является "полностью заслуживающим доверия и надежным". Хубера освободили в 1948 году. В декабре 1955 года его приняли на работу в германскую разведку. Его уволили лишь в 1964 году, опасаясь кризиса доверия. Хубер умер в 1975 году и до конца жизни получал пенсию от правительства ФРГ.

https://ria.ru/20210312/oberlender-1600864829.html

https://ria.ru/20201225/tsennosti-1590889067.html

дахау

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генрих гиммлер, дахау, германия, сша, в мире