Медведчук обвинил власти Украины в игнорировании катастрофы в медицине
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Власти Украины игнорируют сложившуюся катастрофическую ситуацию в сфере медицины, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
"Катастрофа в больницах, в медицинском обслуживании, продолжают увольняться медики, которым не выплачивается заработная плата, а они рискуют своей жизнью и здоровьем. Но на эту катастрофу власть, к сожалению, никакого внимания не обращает", - заявил Медведчук в среду в своем микроблоге в Twitter.
Ранее социологическая служба украинского центра Разумкова опубликовала данные ежегодного отчета. Согласно им, с начала 2020 года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. Из-за пандемии коронавируса в стране уволились еще почти 34 тысячи медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее заявил, что количество мест в больницах с кислородом для пациентов с коронавирусом достигло максимума (67 тысяч коек) и увеличивать его уже некуда.
По данным минздрава, за все время пандемии в стране заболели 1 769 164 человека, 1 362 379 выздоровели, зафиксировано 35 017 летальных исходов.