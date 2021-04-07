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Медведчук обвинил власти Украины в игнорировании катастрофы в медицине
Медведчук обвинил власти Украины в игнорировании катастрофы в медицине
Власти Украины игнорируют сложившуюся катастрофическую ситуацию в сфере медицины, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T15:38
2021-04-07T15:38
оппозиционная платформа - за жизнь
максим степанов
виктор медведчук
здоровье - общество
украина
в мире
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Власти Украины игнорируют сложившуюся катастрофическую ситуацию в сфере медицины, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Ранее социологическая служба украинского центра Разумкова опубликовала данные ежегодного отчета. Согласно им, с начала 2020 года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. Из-за пандемии коронавируса в стране уволились еще почти 34 тысячи медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста.Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее заявил, что количество мест в больницах с кислородом для пациентов с коронавирусом достигло максимума (67 тысяч коек) и увеличивать его уже некуда.По данным минздрава, за все время пандемии в стране заболели 1 769 164 человека, 1 362 379 выздоровели, зафиксировано 35 017 летальных исходов.
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оппозиционная платформа - за жизнь, максим степанов, виктор медведчук, здоровье - общество, украина, в мире

Медведчук обвинил власти Украины в игнорировании катастрофы в медицине

15:38 07.04.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Власти Украины игнорируют сложившуюся катастрофическую ситуацию в сфере медицины, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

"Катастрофа в больницах, в медицинском обслуживании, продолжают увольняться медики, которым не выплачивается заработная плата, а они рискуют своей жизнью и здоровьем. Но на эту катастрофу власть, к сожалению, никакого внимания не обращает", - заявил Медведчук в среду в своем микроблоге в Twitter.

Ранее социологическая служба украинского центра Разумкова опубликовала данные ежегодного отчета. Согласно им, с начала 2020 года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. Из-за пандемии коронавируса в стране уволились еще почти 34 тысячи медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее заявил, что количество мест в больницах с кислородом для пациентов с коронавирусом достигло максимума (67 тысяч коек) и увеличивать его уже некуда.
По данным минздрава, за все время пандемии в стране заболели 1 769 164 человека, 1 362 379 выздоровели, зафиксировано 35 017 летальных исходов.
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Оппозиционная платформа - За жизньМаксим СтепановВиктор МедведчукЗдоровье - ОбществоУкраинаВ мире
 
 
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