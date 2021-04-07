https://ria.ru/20210407/katastrofa-1727211225.html

Медведчук обвинил власти Украины в игнорировании катастрофы в медицине

Медведчук обвинил власти Украины в игнорировании катастрофы в медицине

Власти Украины игнорируют сложившуюся катастрофическую ситуацию в сфере медицины, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T15:38

2021-04-07T15:38

2021-04-07T15:38

оппозиционная платформа - за жизнь

максим степанов

виктор медведчук

здоровье - общество

украина

в мире

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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Власти Украины игнорируют сложившуюся катастрофическую ситуацию в сфере медицины, считает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Ранее социологическая служба украинского центра Разумкова опубликовала данные ежегодного отчета. Согласно им, с начала 2020 года Украину покинули более 66 тысяч врачей и медицинских работников. Из-за пандемии коронавируса в стране уволились еще почти 34 тысячи медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста.Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ранее заявил, что количество мест в больницах с кислородом для пациентов с коронавирусом достигло максимума (67 тысяч коек) и увеличивать его уже некуда.По данным минздрава, за все время пандемии в стране заболели 1 769 164 человека, 1 362 379 выздоровели, зафиксировано 35 017 летальных исходов.

https://ria.ru/20210407/vaktsina-1727195642.html

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, максим степанов, виктор медведчук, здоровье - общество, украина, в мире