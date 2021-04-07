https://ria.ru/20210407/istrebitel-1727193137.html

В Турции разбился истребитель NF-5

В Турции разбился истребитель NF-5

Пилот разбившегося в провинции Конья истребителя ВВС Турции погиб, по уточненным данным, крушение потерпел самолет NF-5, сообщает газета Sabah в среду. РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T14:39

2021-04-07T14:39

2021-04-07T16:14

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конья (провинция)

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АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Пилот разбившегося в провинции Конья истребителя ВВС Турции погиб, по уточненным данным, крушение потерпел самолет NF-5, сообщает газета Sabah в среду.По данным газеты, самолет NF-5 разбился во время учебного полета. Отмечается, что самолет был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları ("Турецкие звезды").Позднее, Министерство обороны Турции подтвердило крушение самолета."Самолет, принадлежащий ВВС Турции, который совершал учебный полет в Конье, по неизвестной пока причине потерпел крушение в 14.15 (мск). Начато расследование", - говорится в Twitter Минобороны.Турецкое военное ведомство также подтвердило гибель пилота истребителя.Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью пилота."С большим огорчением узнал о том, что в результате катастрофы во время учебного полета в Конье погиб наш пилот. Выражаю соболезнование семье, Вооруженным силам и народу Турции", - написал Эрдоган в Telegram.

https://ria.ru/20210325/samolet-1602803397.html

https://ria.ru/20210313/samolet-1601077539.html

конья (провинция)

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ввс турции, конья (провинция), турция, в мире