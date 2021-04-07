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В Турции разбился истребитель NF-5
В Турции разбился истребитель NF-5
Пилот разбившегося в провинции Конья истребителя ВВС Турции погиб, по уточненным данным, крушение потерпел самолет NF-5, сообщает газета Sabah в среду. РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:39
2021-04-07T16:14
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конья (провинция)
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АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Пилот разбившегося в провинции Конья истребителя ВВС Турции погиб, по уточненным данным, крушение потерпел самолет NF-5, сообщает газета Sabah в среду.По данным газеты, самолет NF-5 разбился во время учебного полета. Отмечается, что самолет был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları ("Турецкие звезды").Позднее, Министерство обороны Турции подтвердило крушение самолета."Самолет, принадлежащий ВВС Турции, который совершал учебный полет в Конье, по неизвестной пока причине потерпел крушение в 14.15 (мск). Начато расследование", - говорится в Twitter Минобороны.Турецкое военное ведомство также подтвердило гибель пилота истребителя.Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью пилота."С большим огорчением узнал о том, что в результате катастрофы во время учебного полета в Конье погиб наш пилот. Выражаю соболезнование семье, Вооруженным силам и народу Турции", - написал Эрдоган в Telegram.
https://ria.ru/20210325/samolet-1602803397.html
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ввс турции, конья (провинция), турция, в мире

В Турции разбился истребитель NF-5

14:39 07.04.2021 (обновлено: 16:14 07.04.2021)
 
CC0 / Adrian Pingstone / Турецкий истребитель NF-5
Турецкий истребитель NF-5 - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
CC0 / Adrian Pingstone /
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АНКАРА, 7 апр – РИА Новости. Пилот разбившегося в провинции Конья истребителя ВВС Турции погиб, по уточненным данным, крушение потерпел самолет NF-5, сообщает газета Sabah в среду.
По данным газеты, самолет NF-5 разбился во время учебного полета. Отмечается, что самолет был задействован в выполнении фигур высшего пилотажа пилотажной группы Türk Yıldızları ("Турецкие звезды").
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Позднее, Министерство обороны Турции подтвердило крушение самолета.
"Самолет, принадлежащий ВВС Турции, который совершал учебный полет в Конье, по неизвестной пока причине потерпел крушение в 14.15 (мск). Начато расследование", - говорится в Twitter Минобороны.
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Турецкое военное ведомство также подтвердило гибель пилота истребителя.
Президент Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью пилота.
"С большим огорчением узнал о том, что в результате катастрофы во время учебного полета в Конье погиб наш пилот. Выражаю соболезнование семье, Вооруженным силам и народу Турции", - написал Эрдоган в Telegram.
 
ВВС ТурцииКонья (провинция)ТурцияВ мире
 
 
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