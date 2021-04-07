https://ria.ru/20210407/irak-1727275015.html

Ирак договорился с США о выводе иностранных войск

Ирак договорился с США о выводе иностранных войск

Делегации Соединенных Штатов и Ирака договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T20:52

2021-04-07T20:52

2021-04-07T21:14

касем сулеймани

исламское государство

мид ирака

дональд трамп

багдад (город)

вашингтон (город)

ирак

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Делегации Соединенных Штатов и Ирака договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны, время будет определено позднее в ходе технических консультаций, говорится в совместном заявлении правительств двух стран."Обе страны подтвердили, что силы США находятся в Ираке по приглашению иракского правительства в целях поддержки сил безопасности республики в их борьбе с "Исламским государством"*. Исходя из растущего потенциала этой группировки, обе стороны подтвердили, что миссия сил США и коалиции теперь будет сфокусирована на тренировочных и консультационных задачах, что позволит перебросить оставшиеся боевые силы из Ирака, при этом сроки будут определены в ходе предстоящих технических консультаций", - говорится в заявлении, которое распространил госдепартамент.В ходе предыдущего заседания стратегического диалога в Вашингтоне в августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет. В октябре МИД Ирака сообщил, что Багдад сформировал комиссию по координации с США графика вывода американского военного контингента из страны.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по базе Айн-аль-Асад.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210403/irak-1604079310.html

https://ria.ru/20210303/voennyy-1599821495.html

багдад (город)

вашингтон (город)

ирак

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

касем сулеймани, исламское государство, мид ирака, дональд трамп, багдад (город), вашингтон (город), ирак, сша, в мире