Ирак договорился с США о выводе иностранных войск
20:52 07.04.2021 (обновлено: 21:14 07.04.2021)
© Фото : U.S. Army / Sgt. Sean HardingАмериканские военные на авиабазе Айн-эль-Асад в провинции Анбар, Ирак
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Делегации Соединенных Штатов и Ирака договорились в ходе раунда стратегического диалога о том, что боевые подразделения США и коалиции могут быть выведены из этой страны, время будет определено позднее в ходе технических консультаций, говорится в совместном заявлении правительств двух стран.
"Обе страны подтвердили, что силы США находятся в Ираке по приглашению иракского правительства в целях поддержки сил безопасности республики в их борьбе с "Исламским государством"*. Исходя из растущего потенциала этой группировки, обе стороны подтвердили, что миссия сил США и коалиции теперь будет сфокусирована на тренировочных и консультационных задачах, что позволит перебросить оставшиеся боевые силы из Ирака, при этом сроки будут определены в ходе предстоящих технических консультаций", - говорится в заявлении, которое распространил госдепартамент.
В ходе предыдущего заседания стратегического диалога в Вашингтоне в августе прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что войска международной коалиции будут полностью выведены из Ирака в течение трех лет. В октябре МИД Ирака сообщил, что Багдад сформировал комиссию по координации с США графика вывода американского военного контингента из страны.
Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке, в том числе по базе Айн-аль-Асад.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России