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Шадаев: интернет – нервная система общества и требует бережного обращения
Шадаев: интернет – нервная система общества и требует бережного обращения
Интернет – это нервная система всего современного общества, и он требует аккуратного, бережного отношения, поэтому и государству, и бизнесу, и обществу... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T14:16
2021-04-07T19:24
россия
максут шадаев
александр хинштейн
общество
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Интернет – это нервная система всего современного общества, и он требует аккуратного, бережного отношения, поэтому и государству, и бизнесу, и обществу необходимо совместно искать ответы на новые вызовы информационной безопасности, заявил Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на открытии 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021)."Мы сейчас сталкиваемся с новыми вызовами, угрозами, тенденциями. Мы видим, что многие страны ограничивают распространение национальных технологий, не давая использовать эти сервисы в других странах. С другой стороны, технологические гиганты увеличивают свое присутствие, иногда подминая локальные экосистемы. В пандемию четко проявился рост киберпреступности и мошенничества. Мы должны искать ответы на эти вызовы и вырабатывать новые подходы к обмену данными", – сказал он.При этом открытость интернета не должна мешать государствам соблюдать свои правила и обязанности в деле защиты интересов граждан, обеспечения безопасности инфраструктуры и информационного пространства.Как подчеркнула начальник управления по развитию информационных технологий администрации президента России Татьяна Матвеева, настало время выработать общественный договор и четко определить роли и обязанности всех участников – государств, глобальных IT-игроков и пользователей, – чтобы построить открытую, стабильную и дружественную экосистему интернета и в России, и мире.В то же время председатель комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн призвал отдавать приоритет всему российскому в основных сегментах цифровой жизни внутри страны."Тогда мы сможем чувствовать себя абсолютно безопасно и быть готовыми к отражению любых вызовов. Все шаги, предпринимаемые сегодня государством, направлены на защиту цифрового суверенитета и на развитие IT. Цифра должна быть максимально удобной и полезной, служить обществу и государству. Интернет должен быть безопасной во всех отношениях средой, которая развивает общество", – заявил он.11-й Российский форум по управлению интернетом проходит в Москве 7–9 апреля. В течение трех дней представители органов власти, IT-отрасли и международных организаций будут обсуждать вопросы информационной безопасности, доверия в интернете, регулирования социальных сетей, суверенитета данных, использования искусственного интеллекта и другие актуальные темы, связанные с развитием интернета и международного сотрудничества. РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021).
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россия, максут шадаев, александр хинштейн, общество

Шадаев: интернет – нервная система общества и требует бережного обращения

14:16 07.04.2021 (обновлено: 19:24 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
 Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Интернет – это нервная система всего современного общества, и он требует аккуратного, бережного отношения, поэтому и государству, и бизнесу, и обществу необходимо совместно искать ответы на новые вызовы информационной безопасности, заявил Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев на открытии 11-го Российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021).
"Мы сейчас сталкиваемся с новыми вызовами, угрозами, тенденциями. Мы видим, что многие страны ограничивают распространение национальных технологий, не давая использовать эти сервисы в других странах. С другой стороны, технологические гиганты увеличивают свое присутствие, иногда подминая локальные экосистемы. В пандемию четко проявился рост киберпреступности и мошенничества. Мы должны искать ответы на эти вызовы и вырабатывать новые подходы к обмену данными", – сказал он.
При этом открытость интернета не должна мешать государствам соблюдать свои правила и обязанности в деле защиты интересов граждан, обеспечения безопасности инфраструктуры и информационного пространства.
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Как подчеркнула начальник управления по развитию информационных технологий администрации президента России Татьяна Матвеева, настало время выработать общественный договор и четко определить роли и обязанности всех участников – государств, глобальных IT-игроков и пользователей, – чтобы построить открытую, стабильную и дружественную экосистему интернета и в России, и мире.
В то же время председатель комитета ГД РФ по информационной политике Александр Хинштейн призвал отдавать приоритет всему российскому в основных сегментах цифровой жизни внутри страны.
"Тогда мы сможем чувствовать себя абсолютно безопасно и быть готовыми к отражению любых вызовов. Все шаги, предпринимаемые сегодня государством, направлены на защиту цифрового суверенитета и на развитие IT. Цифра должна быть максимально удобной и полезной, служить обществу и государству. Интернет должен быть безопасной во всех отношениях средой, которая развивает общество", – заявил он.
11-й Российский форум по управлению интернетом проходит в Москве 7–9 апреля. В течение трех дней представители органов власти, IT-отрасли и международных организаций будут обсуждать вопросы информационной безопасности, доверия в интернете, регулирования социальных сетей, суверенитета данных, использования искусственного интеллекта и другие актуальные темы, связанные с развитием интернета и международного сотрудничества.
РИА Новости выступает Генеральным информационным партнером российского форума по управлению интернетом (RIGF 2021).
 
РоссияМаксут ШадаевАлександр ХинштейнОбщество
 
 
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