https://ria.ru/20210407/guantanamo-1727053445.html

Секретный объект для пыток. Закроют ли самую страшную тюрьму в США

Секретный объект для пыток. Закроют ли самую страшную тюрьму в США

Один из секретных блоков тюрьмы Гуантанамо — "Лагерь 7" — прекратил работу. О том, что там творилось, долгое время никто не знал. Когда информация всплыла,... РИА Новости, 07.04.2021

2021-04-07T08:00

2021-04-07T08:00

2021-04-07T08:06

вооруженные силы сша

тюрьма в гуантанамо

аль-каида

джордж буш (младший)

министерство обороны сша

джо байден

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Один из секретных блоков тюрьмы Гуантанамо — "Лагерь 7" — прекратил работу. О том, что там творилось, долгое время никто не знал. Когда информация всплыла, правозащитники ужаснулись. Международные организации потребовали закрыть учреждение, где подозреваемых в терроризме годами пытают без суда и следствия. Джо Байден обещает ликвидировать одиозное место заключения, однако задача эта — не из простых.Под особым секретом"Лагерь 7", также известный как "Лагерь Платинум", создали в 2006-м. Происходящее в нем держали в секрете. Спустя 14 лет корпус обветшал, и арестантов перевели в пустовавший "Лагерь 5", чтобы "повысить эффективность использования" зданий.Спецтюрьма расположена на военно-морской базе в одноименном заливе на Кубе. Южное командование ВС США, которое управляет учреждением, не раскрыло, скольких заключенных переместили в новые камеры. Ранее официально сообщали, что в "Лагере 7" содержат 17 преступников, а всего в учреждении их сорок.За 19 лет существования через Гуантанамо прошло почти 800 человек. Среди них и восемь россиян, подозревавшихся в связях в "Аль-Каидой"* и "Талибаном"*.Прежде чем попасть туда, многие оказывались в "черных местах" — секретных тюрьмах ЦРУ. И не всегда знали, в чем именно их обвиняют. Понимали одно: их подозревают в связях с террористами и хотят выбить максимум ценной информации.Методы работы были далеки от гуманных, что уже давно вызывало обеспокоенность международных организаций. "Террористические угрозы многочисленны на всей территории ОБСЕ, а также в ряде конфликтных регионов. Но соблюдение прав человека не вопрос выбора, это юридическое обязательство", — напоминали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, критикуя Гунтанамо. Недавно британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Мавританец" о несправедливо попавшем в Гуантанамо человеке, рассказал, что готов "умолять" Байдена закрыть тюрьму. По средневековым методичкамМетоды, с помощью которых американские власти противодействуют терроризму, неоднократно привлекали внимание. Год назад психолог, участвовавший в разработке программы допросов ЦРУ в Гуантанамо, рассказал, что арестантов пытали до тех пор, пока они не давали показания, но и на этом не останавливались — нужно было убедиться, что те не солгали. И все это с одобрения Минюста США администрации Джорджа Буша — младшего. Одним из первых допросы по одобренной Минюстом схеме пережил пакистанец Зейн аль-Абидин Мухаммад Хусейн. Джихадист. Однако в том, что он высокопоставленный член "Аль-Каиды" и имеет отношение к терактам 2001 года, его подозревали ошибочно. Хусейн провел в секретных тюрьмах ЦРУ четыре года, обвинение ему так и не предъявили и, судя по документам следствия, не собирались.Пакистанец сделал зарисовки того, через что прошел. Заниматься творчеством в тюрьме нельзя, иллюстрации он создал специально для доклада своего адвоката Марка Данбе "Как Америка пытает" — о методах работы с особо опасными преступниками.Одно из самых распространенных издевательств, которое Хусейн перенес 83 раза, — пытка водой, известная еще во времена испанской инквизиции. Обнаженного связывают и укладывают на койку. Лицо накрывают тканью, а затем льют сверху воду так, чтобы человеку казалось, что он тонет и вот-вот погибнет. Еще один способ получить ценную информацию — поставить в "позу стресса": прикрепить запястья к стене над головой на таком уровне, чтобы арестант стоял на цыпочках. В таком положении человек проводит часы, затем допрос продолжается. Иногда заключенного просто связывали в позе эмбриона и приковывали кандалами к решетке.Чтобы дезориентировать допрашиваемого, его били затылком о бетонную стену. По словам Хусейна, после каждого такого удара он на некоторое время терял зрение и падал на пол, затем процедуру повторяли. При этом психолог ЦРУ доказывал, что цель таких действий — просто сбить с толку, а если это причиняет арестанту боль, значит, сотрудник тюрьмы "делает что-то не так".Кроме этого, подозреваемых помещали в большие и маленькие коробки. В большой они сидели на тумбе без возможности встать в полный рост. В маленькой — лежали, скрючившись. Иногда внутрь запускали насекомых. Подвинуться и принять хоть сколько-нибудь удобную позу не удавалось. Хусейн рассказывал, что провел в коробках долгие часы, и почти все время кричал от боли и мышечных судорог. Чтобы заключенный, как объясняли в ЦРУ, "сосредоточился на происходящем, а не на своей идеологии", его лишали сна. В горизонтальном положении связывали в такой позе, что от боли уснуть было невозможно. Хусейн мучился по две-три недели подряд. "Казалось, это длится вечность, — говорил он. — Иногда я все-таки засыпал, и тогда охранник обливал меня водой".Попытка не пыткаЛиквидация "Лагеря 7" — это еще не закрытие самого Гуантанамо, обещанное Бараком Обамой. Планам 44-го президента воспротивился конгресс, в котором большинство составляли республиканцы. Спустя десять лет Дональд Трамп подписал указ, по которому власти отказывались ликвидировать тюрьму. Однако к идее Обамы вернулась администрация Байдена. Сразу после его вступления в должность Белый дом анонсировал ревизию работы Гуантанамо и закрытие учреждения в ближайшие четыре года. В проверках примут участие несколько ведомств, в том числе Министерство юстиции и Министерство обороны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Перспективы описала размыто: "Много сотрудников из различных организаций должны участвовать в обсуждении наших будущих шагов".Пока никакой конкретики команда Байдена не предоставила. Арестантов могут репатриировать или подыскать им тюрьмы в других странах. Переговоры по этому поводу когда-то вел спецпредставитель Госдепа по делам Гуантанамо — такая должность появилась при Обаме. Трамп ее упразднил, а Байден, вероятно, восстановит, полагают информированные источники. В то же время есть шансы, что Пентагон пересмотрит дела заключенных, чтобы выяснить, представляют ли они серьезную угрозу. При этом проблема времен Обамы никуда не исчезла, и Байдену, вероятно, тоже воспрепятствует конгресс. Когда новый глава оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что администрация будет добиваться закрытия тюрьмы, с протестом выступили республиканцы в палате представителей — военные ветераны. "Если мы освободим заключенных Гуантанамо, они станут героями и звездами в мире исламистов-экстремистов. Для Америки это обернется еще большей угрозой", — сказал участник боевых действий в Афганистане конгрессмен Майк Уолтц. Несмотря на усилия правозащитников и инициативу Байдена, аргументы противников могут перевесить. Девяти арестантам в Гуантанамо уже предъявили обвинение или даже вынесли приговор. Один из самых известных — Халид Шейх Махаммед: военная комиссия постановила, что он виновен в организации терактов 11 сентября, унесших жизни трех тысяч американцев. Еще 20 заключенных называют слишком опасными, чтобы выпускать. Байдену и команде предстоит убеждать американцев, которые не скоро забудут трагические события 2001-го. Удастся ли новому президенту склонить общественное мнение на свою сторону — большой вопрос. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20200216/1564795528.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы сша, тюрьма в гуантанамо, аль-каида, джордж буш (младший), министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире