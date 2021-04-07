Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210407/guantanamo-1727053445.html
Секретный объект для пыток. Закроют ли самую страшную тюрьму в США
Секретный объект для пыток. Закроют ли самую страшную тюрьму в США
Один из секретных блоков тюрьмы Гуантанамо — "Лагерь 7" — прекратил работу. О том, что там творилось, долгое время никто не знал. Когда информация всплыла,... РИА Новости, 07.04.2021
2021-04-07T08:00
2021-04-07T08:06
вооруженные силы сша
тюрьма в гуантанамо
аль-каида
джордж буш (младший)
министерство обороны сша
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727051380_0:236:2187:1466_1920x0_80_0_0_63b4d7e478cc823edf318dec57f323ef.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Один из секретных блоков тюрьмы Гуантанамо — "Лагерь 7" — прекратил работу. О том, что там творилось, долгое время никто не знал. Когда информация всплыла, правозащитники ужаснулись. Международные организации потребовали закрыть учреждение, где подозреваемых в терроризме годами пытают без суда и следствия. Джо Байден обещает ликвидировать одиозное место заключения, однако задача эта — не из простых.Под особым секретом"Лагерь 7", также известный как "Лагерь Платинум", создали в 2006-м. Происходящее в нем держали в секрете. Спустя 14 лет корпус обветшал, и арестантов перевели в пустовавший "Лагерь 5", чтобы "повысить эффективность использования" зданий.Спецтюрьма расположена на военно-морской базе в одноименном заливе на Кубе. Южное командование ВС США, которое управляет учреждением, не раскрыло, скольких заключенных переместили в новые камеры. Ранее официально сообщали, что в "Лагере 7" содержат 17 преступников, а всего в учреждении их сорок.За 19 лет существования через Гуантанамо прошло почти 800 человек. Среди них и восемь россиян, подозревавшихся в связях в "Аль-Каидой"* и "Талибаном"*.Прежде чем попасть туда, многие оказывались в "черных местах" — секретных тюрьмах ЦРУ. И не всегда знали, в чем именно их обвиняют. Понимали одно: их подозревают в связях с террористами и хотят выбить максимум ценной информации.Методы работы были далеки от гуманных, что уже давно вызывало обеспокоенность международных организаций. "Террористические угрозы многочисленны на всей территории ОБСЕ, а также в ряде конфликтных регионов. Но соблюдение прав человека не вопрос выбора, это юридическое обязательство", — напоминали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, критикуя Гунтанамо. Недавно британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Мавританец" о несправедливо попавшем в Гуантанамо человеке, рассказал, что готов "умолять" Байдена закрыть тюрьму. По средневековым методичкамМетоды, с помощью которых американские власти противодействуют терроризму, неоднократно привлекали внимание. Год назад психолог, участвовавший в разработке программы допросов ЦРУ в Гуантанамо, рассказал, что арестантов пытали до тех пор, пока они не давали показания, но и на этом не останавливались — нужно было убедиться, что те не солгали. И все это с одобрения Минюста США администрации Джорджа Буша — младшего. Одним из первых допросы по одобренной Минюстом схеме пережил пакистанец Зейн аль-Абидин Мухаммад Хусейн. Джихадист. Однако в том, что он высокопоставленный член "Аль-Каиды" и имеет отношение к терактам 2001 года, его подозревали ошибочно. Хусейн провел в секретных тюрьмах ЦРУ четыре года, обвинение ему так и не предъявили и, судя по документам следствия, не собирались.Пакистанец сделал зарисовки того, через что прошел. Заниматься творчеством в тюрьме нельзя, иллюстрации он создал специально для доклада своего адвоката Марка Данбе "Как Америка пытает" — о методах работы с особо опасными преступниками.Одно из самых распространенных издевательств, которое Хусейн перенес 83 раза, — пытка водой, известная еще во времена испанской инквизиции. Обнаженного связывают и укладывают на койку. Лицо накрывают тканью, а затем льют сверху воду так, чтобы человеку казалось, что он тонет и вот-вот погибнет. Еще один способ получить ценную информацию — поставить в "позу стресса": прикрепить запястья к стене над головой на таком уровне, чтобы арестант стоял на цыпочках. В таком положении человек проводит часы, затем допрос продолжается. Иногда заключенного просто связывали в позе эмбриона и приковывали кандалами к решетке.Чтобы дезориентировать допрашиваемого, его били затылком о бетонную стену. По словам Хусейна, после каждого такого удара он на некоторое время терял зрение и падал на пол, затем процедуру повторяли. При этом психолог ЦРУ доказывал, что цель таких действий — просто сбить с толку, а если это причиняет арестанту боль, значит, сотрудник тюрьмы "делает что-то не так".Кроме этого, подозреваемых помещали в большие и маленькие коробки. В большой они сидели на тумбе без возможности встать в полный рост. В маленькой — лежали, скрючившись. Иногда внутрь запускали насекомых. Подвинуться и принять хоть сколько-нибудь удобную позу не удавалось. Хусейн рассказывал, что провел в коробках долгие часы, и почти все время кричал от боли и мышечных судорог. Чтобы заключенный, как объясняли в ЦРУ, "сосредоточился на происходящем, а не на своей идеологии", его лишали сна. В горизонтальном положении связывали в такой позе, что от боли уснуть было невозможно. Хусейн мучился по две-три недели подряд. "Казалось, это длится вечность, — говорил он. — Иногда я все-таки засыпал, и тогда охранник обливал меня водой".Попытка не пыткаЛиквидация "Лагеря 7" — это еще не закрытие самого Гуантанамо, обещанное Бараком Обамой. Планам 44-го президента воспротивился конгресс, в котором большинство составляли республиканцы. Спустя десять лет Дональд Трамп подписал указ, по которому власти отказывались ликвидировать тюрьму. Однако к идее Обамы вернулась администрация Байдена. Сразу после его вступления в должность Белый дом анонсировал ревизию работы Гуантанамо и закрытие учреждения в ближайшие четыре года. В проверках примут участие несколько ведомств, в том числе Министерство юстиции и Министерство обороны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Перспективы описала размыто: "Много сотрудников из различных организаций должны участвовать в обсуждении наших будущих шагов".Пока никакой конкретики команда Байдена не предоставила. Арестантов могут репатриировать или подыскать им тюрьмы в других странах. Переговоры по этому поводу когда-то вел спецпредставитель Госдепа по делам Гуантанамо — такая должность появилась при Обаме. Трамп ее упразднил, а Байден, вероятно, восстановит, полагают информированные источники. В то же время есть шансы, что Пентагон пересмотрит дела заключенных, чтобы выяснить, представляют ли они серьезную угрозу. При этом проблема времен Обамы никуда не исчезла, и Байдену, вероятно, тоже воспрепятствует конгресс. Когда новый глава оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что администрация будет добиваться закрытия тюрьмы, с протестом выступили республиканцы в палате представителей — военные ветераны. "Если мы освободим заключенных Гуантанамо, они станут героями и звездами в мире исламистов-экстремистов. Для Америки это обернется еще большей угрозой", — сказал участник боевых действий в Афганистане конгрессмен Майк Уолтц. Несмотря на усилия правозащитников и инициативу Байдена, аргументы противников могут перевесить. Девяти арестантам в Гуантанамо уже предъявили обвинение или даже вынесли приговор. Один из самых известных — Халид Шейх Махаммед: военная комиссия постановила, что он виновен в организации терактов 11 сентября, унесших жизни трех тысяч американцев. Еще 20 заключенных называют слишком опасными, чтобы выпускать. Байдену и команде предстоит убеждать американцев, которые не скоро забудут трагические события 2001-го. Удастся ли новому президенту склонить общественное мнение на свою сторону — большой вопрос. *Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20200216/1564795528.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1727051380_156:0:2187:1523_1920x0_80_0_0_8b67422a4f2c0b0b3b2eead131ec3f17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы сша, тюрьма в гуантанамо, аль-каида, джордж буш (младший), министерство обороны сша, джо байден, сша, в мире

Секретный объект для пыток. Закроют ли самую страшную тюрьму в США

08:00 07.04.2021 (обновлено: 08:06 07.04.2021)
 
© AP Photo / Brennan LinsleyТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 07.04.2021
© AP Photo / Brennan Linsley
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Софья Мельничук. Один из секретных блоков тюрьмы Гуантанамо — "Лагерь 7" — прекратил работу. О том, что там творилось, долгое время никто не знал. Когда информация всплыла, правозащитники ужаснулись. Международные организации потребовали закрыть учреждение, где подозреваемых в терроризме годами пытают без суда и следствия. Джо Байден обещает ликвидировать одиозное место заключения, однако задача эта — не из простых.

Под особым секретом

"Лагерь 7", также известный как "Лагерь Платинум", создали в 2006-м. Происходящее в нем держали в секрете. Спустя 14 лет корпус обветшал, и арестантов перевели в пустовавший "Лагерь 5", чтобы "повысить эффективность использования" зданий.
Спецтюрьма расположена на военно-морской базе в одноименном заливе на Кубе. Южное командование ВС США, которое управляет учреждением, не раскрыло, скольких заключенных переместили в новые камеры. Ранее официально сообщали, что в "Лагере 7" содержат 17 преступников, а всего в учреждении их сорок.
За 19 лет существования через Гуантанамо прошло почти 800 человек. Среди них и восемь россиян, подозревавшихся в связях в "Аль-Каидой"* и "Талибаном"*.
Прежде чем попасть туда, многие оказывались в "черных местах" — секретных тюрьмах ЦРУ. И не всегда знали, в чем именно их обвиняют. Понимали одно: их подозревают в связях с террористами и хотят выбить максимум ценной информации.
© AP Photo / Ben FoxТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / Ben Fox
Тюрьма в Гуантанамо
Методы работы были далеки от гуманных, что уже давно вызывало обеспокоенность международных организаций. "Террористические угрозы многочисленны на всей территории ОБСЕ, а также в ряде конфликтных регионов. Но соблюдение прав человека не вопрос выбора, это юридическое обязательство", — напоминали в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, критикуя Гунтанамо.
Недавно британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Мавританец" о несправедливо попавшем в Гуантанамо человеке, рассказал, что готов "умолять" Байдена закрыть тюрьму.

По средневековым методичкам

Методы, с помощью которых американские власти противодействуют терроризму, неоднократно привлекали внимание. Год назад психолог, участвовавший в разработке программы допросов ЦРУ в Гуантанамо, рассказал, что арестантов пытали до тех пор, пока они не давали показания, но и на этом не останавливались — нужно было убедиться, что те не солгали. И все это с одобрения Минюста США администрации Джорджа Буша — младшего.
Одним из первых допросы по одобренной Минюстом схеме пережил пакистанец Зейн аль-Абидин Мухаммад Хусейн. Джихадист. Однако в том, что он высокопоставленный член "Аль-Каиды" и имеет отношение к терактам 2001 года, его подозревали ошибочно. Хусейн провел в секретных тюрьмах ЦРУ четыре года, обвинение ему так и не предъявили и, судя по документам следствия, не собирались.
Пакистанец сделал зарисовки того, через что прошел. Заниматься творчеством в тюрьме нельзя, иллюстрации он создал специально для доклада своего адвоката Марка Данбе "Как Америка пытает" — о методах работы с особо опасными преступниками.
© AFP 2021 / Getty Images/John MooreЗаключенный в тюрьме Гуантанамо
Заключенный в тюрьме Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AFP 2021 / Getty Images/John Moore
Заключенный в тюрьме Гуантанамо
Одно из самых распространенных издевательств, которое Хусейн перенес 83 раза, — пытка водой, известная еще во времена испанской инквизиции. Обнаженного связывают и укладывают на койку. Лицо накрывают тканью, а затем льют сверху воду так, чтобы человеку казалось, что он тонет и вот-вот погибнет.
Еще один способ получить ценную информацию — поставить в "позу стресса": прикрепить запястья к стене над головой на таком уровне, чтобы арестант стоял на цыпочках. В таком положении человек проводит часы, затем допрос продолжается. Иногда заключенного просто связывали в позе эмбриона и приковывали кандалами к решетке.
Чтобы дезориентировать допрашиваемого, его били затылком о бетонную стену. По словам Хусейна, после каждого такого удара он на некоторое время терял зрение и падал на пол, затем процедуру повторяли. При этом психолог ЦРУ доказывал, что цель таких действий — просто сбить с толку, а если это причиняет арестанту боль, значит, сотрудник тюрьмы "делает что-то не так".
© AP Photo / Alex BrandonТюрьма в Гуантанамо. Блок "Лагерь 6"
Тюрьма в Гуантанамо. Лагерь 6 - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Тюрьма в Гуантанамо. Блок "Лагерь 6"
Кроме этого, подозреваемых помещали в большие и маленькие коробки. В большой они сидели на тумбе без возможности встать в полный рост. В маленькой — лежали, скрючившись. Иногда внутрь запускали насекомых. Подвинуться и принять хоть сколько-нибудь удобную позу не удавалось. Хусейн рассказывал, что провел в коробках долгие часы, и почти все время кричал от боли и мышечных судорог.
Чтобы заключенный, как объясняли в ЦРУ, "сосредоточился на происходящем, а не на своей идеологии", его лишали сна. В горизонтальном положении связывали в такой позе, что от боли уснуть было невозможно. Хусейн мучился по две-три недели подряд. "Казалось, это длится вечность, — говорил он. — Иногда я все-таки засыпал, и тогда охранник обливал меня водой".

Попытка не пытка

Ликвидация "Лагеря 7" — это еще не закрытие самого Гуантанамо, обещанное Бараком Обамой. Планам 44-го президента воспротивился конгресс, в котором большинство составляли республиканцы.
Спустя десять лет Дональд Трамп подписал указ, по которому власти отказывались ликвидировать тюрьму. Однако к идее Обамы вернулась администрация Байдена. Сразу после его вступления в должность Белый дом анонсировал ревизию работы Гуантанамо и закрытие учреждения в ближайшие четыре года.
В проверках примут участие несколько ведомств, в том числе Министерство юстиции и Министерство обороны, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Перспективы описала размыто: "Много сотрудников из различных организаций должны участвовать в обсуждении наших будущих шагов".
Пока никакой конкретики команда Байдена не предоставила. Арестантов могут репатриировать или подыскать им тюрьмы в других странах. Переговоры по этому поводу когда-то вел спецпредставитель Госдепа по делам Гуантанамо — такая должность появилась при Обаме. Трамп ее упразднил, а Байден, вероятно, восстановит, полагают информированные источники. В то же время есть шансы, что Пентагон пересмотрит дела заключенных, чтобы выяснить, представляют ли они серьезную угрозу.
© AP Photo / Alex BrandonТюрьма в Гуантанамо
Тюрьма в Гуантанамо - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Тюрьма в Гуантанамо
При этом проблема времен Обамы никуда не исчезла, и Байдену, вероятно, тоже воспрепятствует конгресс. Когда новый глава оборонного ведомства Ллойд Остин заявил, что администрация будет добиваться закрытия тюрьмы, с протестом выступили республиканцы в палате представителей — военные ветераны.
"Если мы освободим заключенных Гуантанамо, они станут героями и звездами в мире исламистов-экстремистов. Для Америки это обернется еще большей угрозой", — сказал участник боевых действий в Афганистане конгрессмен Майк Уолтц.
Несмотря на усилия правозащитников и инициативу Байдена, аргументы противников могут перевесить. Девяти арестантам в Гуантанамо уже предъявили обвинение или даже вынесли приговор. Один из самых известных — Халид Шейх Махаммед: военная комиссия постановила, что он виновен в организации терактов 11 сентября, унесших жизни трех тысяч американцев. Еще 20 заключенных называют слишком опасными, чтобы выпускать. Байдену и команде предстоит убеждать американцев, которые не скоро забудут трагические события 2001-го. Удастся ли новому президенту склонить общественное мнение на свою сторону — большой вопрос.
Здание ЦРУ в Вирджинии - РИА Новости, 1920, 16.02.2020
16 февраля 2020, 08:00
Бордели и деньги Каддафи. ЦРУ годами читало тайны мировых лидеров
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Вооруженные силы СШАТюрьма в ГуантанамоАль-КаидаДжордж Буш (младший)Министерство обороны СШАДжо БайденСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45В Госдуме оценили сообщения о возможных изменениях в паспортах
12:45В "Векторе" оценили влияние вакцинации от COVID-19 на мужское здоровье
12:44Российские химики создали новую шкалу электроотрицательности
12:38В Подмосковье женщина умерла во время подтяжки лица
12:37В Москве врачи вылечили мужчину с переломом одной из самых мелких костей
12:33Появилось первое изображение складывающегося планшета Samsung
12:29В Пятигорске женщина умерла во время процедуры для похудения
12:28Официальный курс евро вырос более чем на два рубля
12:28Зеленский посетит Донбасс, сообщили СМИ
12:24В ДНР не видят необходимости в общей мобилизации
12:22СМИ узнали о грядущих перебоях с поставками вакцины Moderna в Германию
12:21Экс-главу наукограда Циолковский арестовали на два месяца
12:19Итальянские СМИ сообщили о госпитализации Берлускони
12:17Житель Новосибирска получил 17 лет колонии за убийство беременной женщины
12:13"Скопинского маньяка" оштрафовали за участие в съемках видеоролика
12:12Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе ухудшается, заявил Пушилин
12:10В Крыму рассказали о подготовке иска по водной блокаде полуострова
12:09СК России завел еще два дела на украинских силовиков в Донбассе
12:07Суд оставил отца директора ФБК* в СИЗО
12:06Полиция начала задержания протестующих у здания правительства в Ереване
Лента новостейМолния